La Dirección General de Alerta Temprana de Misiones emitió este miércoles 25 de noviembre a las 11:00 horas un aviso hidrometeorológico preventivo ante la inminente crecida de los ríos Paraná y Uruguay, provocada por precipitaciones que superaron los 120 milímetros acumulados tanto en territorio provincial como en las altas cuencas de Brasil y Paraguay.

El organismo —dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Ecología provincial— solicitó a los habitantes de zonas ribereñas y a quienes realizan actividades náuticas o pesqueras que extremen las precauciones y sigan las actualizaciones oficiales sobre ambos cursos de agua.

Clima, inteligencia artificial y conflictos: las proyecciones de The Economist para 2027

Esta situación hídrica se enmarca en la intensificación del fenómeno El Niño, que alcanzó nuevos máximos históricos en Sudamérica. Según el boletín semanal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temperatura superficial del mar registró una anomalía de +5,7 °C en la región Niño 1+2, frente a las costas de Perú y Ecuador.

Desde el portal meteorológico MetSul advirtieron que nunca se había observado este sector del océano Pacífico tan cálido, con marcas actuales de 27,5 °C frente a los habituales 21 °C o 22 °C de la corriente de Humboldt. Los modelos climáticos anticipan un calentamiento inédito para el verano austral, con chances de superar los eventos históricos de 1997-1998 y 2015-2016.

Qué pasó y dónde se concentran los impactos

En la Argentina, la alteración atmosférica ya desencadena tormentas intensas y abundantes lluvias en el noreste y la región pampeana, lo que impulsa crecidas e inundaciones en los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Por el contrario, el mismo fenómeno genera déficits hídricos, sequías y merma de caudales en la Patagonia y la cordillera cuyana.

La Dirección General de Alerta Temprana advirtió por el aumento de caudales tras lluvias superiores a 120 milímetros | Crédito: AFP

A nivel continental, las consecuencias severas ya golpean distintos puntos de Sudamérica. En Ecuador y el norte de Perú se registran lluvias torrenciales con inundaciones, desbordes de ríos y despliegue de emergencias, mientras que en el sur de Brasil el bloqueo de los frentes fríos provoca precipitaciones extraordinarias acompañadas por tornados y microrráfagas, en contraste con las sequías severas y altas temperaturas del norte y nordeste brasileño.

Proyecciones para el verano en el Litoral

De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, la mayor intensidad del evento ocurrirá entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. En sintonía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima más de un 90 % de probabilidad de que El Niño se sostenga con intensidad muy fuerte durante el verano.

Para el trimestre diciembre-enero-febrero, los pronósticos oficiales prevén acumulados de lluvia superiores a lo normal en gran parte de la cuenca del Plata, Paraguay, Uruguay y el sur brasileño. En el territorio argentino, las precipitaciones por encima de la media afectarán directamente a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.