Clima en Ciudad de Buenos Aires este viernes: jornada cálida antes de la llegada de las tormentas

Este viernes 13 de noviembre estará marcado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una jornada cálida y con nubosidad variable, antes de que ingrese un cambio de tiempo hacia el comienzo del fin de semana. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, las temperaturas máximas volverán a ubicarse en torno a los 28 °C y 29 °C.

Si bien el viernes transcurrirá mayormente sin precipitaciones en territorio porteño, la atención meteorológica está puesta en el avance de un frente frío débil. Según el pronóstico oficial del SMN, el desmejoramiento en CABA y el conurbano bonaerense se producirá recién durante la madrugada del sábado 14, momento en el que se esperan tormentas aisladas antes de una rápida mejora.

Clima en CABA y AMBA: calor el viernes y a qué hora llegan las tormentas

El viernes comenzará con ambiente templado y cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima estimada entre 20 °C y 21 °C según los registros del SMN y Meteored. El viento soplará desde los sectores este y noreste con velocidades moderadas de entre 11 y 22 km/h, manteniéndose agradable en las primeras horas del día.

Hacia el mediodía y durante la tarde, el termómetro ascenderá con fuerza hasta alcanzar una máxima de 28 °C a 29 °C en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del GBA. El cielo pasará a estar mayormente nublado, mientras que las ráfagas del sector este podrían intensificarse de manera moderada, especialmente en las zonas cercanas a la ribera del Río de la Plata.

Para la noche del viernes se prevé que continúe el cielo mayormente nublado, con ambiente cálido cercano a los 24 °C o 25 °C y una probabilidad de precipitaciones muy baja, de apenas el 10 % en CABA y el AMBA. Esto permitirá cerrar la jornada laboral con condiciones estables, aunque con un aumento progresivo de la inestabilidad en toda la región pampeana.

El pronóstico para este viernes en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA anticipa una tarde calurosa

El cambio brusco llegará durante la madrugada del sábado, cuando la probabilidad de tormentas aisladas trepará hasta el 70 % según el SMN. Meteored detalla que las precipitaciones más probables se concentrarán entre las primeras horas de la madrugada y el amanecer, acompañadas por una rotación del viento hacia el sector oeste y sur.

Alertas meteorológicas este 13 de noviembre y el pronóstico para el fin de semana

Mientras la Ciudad de Buenos Aires permanece sin advertencias vigentes para el viernes, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes a amplios sectores del centro y sur del país. En la provincia de Buenos Aires, rige una alerta naranja por tormentas intensas en sectores del interior provincial, con acumulados previstos de entre 50 y 90 milímetros, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas.

A su vez, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba y el norte de la Patagonia. En Chubut, particularmente en los departamentos de Biedma, Rawson, Gaiman, Florentino Ameghino y sectores de Telsen y Mártires, rige una alerta naranja durante la madrugada del viernes por tormentas fuertes con acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

En paralelo, el organismo oficial advierte por calor extremo en el norte argentino, donde las temperaturas máximas alcanzarán entre 38 °C y 41 °C durante este viernes antes de la llegada de las lluvias.

De cara al fin de semana en el AMBA, el sábado 14 mostrará una rápida mejora tras las tormentas de la madrugada: hacia la mañana las chances de lluvia caerán al 10 % y la tarde se presentará con cielo parcialmente nublado, viento del sur y una temperatura que oscilará entre los 20 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

Para el domingo 15 de noviembre, el pronóstico indica condiciones estables y sin lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con un leve descenso térmico que dejará una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C.