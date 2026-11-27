Este viernes 27 de noviembre, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una jornada con un marcado ascenso térmico, luego de un jueves de transición con marcas moderadas.

Según el informe del meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored Argentina, la temperatura mínima rondará los 19 °C en Capital Federal y la máxima alcanzará entre 32 °C y 33 °C, impulsada por la circulación de viento del sector este y noreste y el predominio de cielo despejado sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La zona ribereña del AMBA mostrará registros termométricos un poco más moderados que el interior del conurbano debido a la influencia de la brisa húmeda proveniente del Río de la Plata. Este escenario climático funciona como el anticipo directo de un fin de semana con características plenamente veraniegas y marcas muy superiores a las habituales para finales de noviembre.

¿Existen alertas amarillas o naranjas para este viernes?

Para este viernes 27 de noviembre no rigen alertas amarillas ni naranjas en el AMBA, aunque los especialistas advierten que el período térmico posterior exigirá máxima atención de los grupos de riesgo.

El Área Metropolitana de Buenos Aires inicia un marcado ascenso térmico este viernes 27 de noviembre con cielo despejado

Recién entre el sábado 28 de noviembre y el martes 1 de diciembre podrían cumplirse los criterios técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para declarar oficialmente la primera ola de calor de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires, la cual requiere al menos tres días consecutivos con mínimas iguales o superiores a 22 °C y máximas iguales o superiores a 32,3 °C de manera simultánea.

Pronóstico extendido para el fin de semana y el inicio de diciembre

El sábado 28 de noviembre continuará el cielo despejado y el tiempo estable en toda la región, con una temperatura mínima estimada en 22 °C y una máxima de 35 °C en Capital Federal. El domingo 29 de noviembre el calor se intensificará aún más, con registros que oscilarán entre los 23 °C de mínima y los 36 °C de máxima en la ciudad, mientras que en el conurbano podrían alcanzarse picos de hasta 37 °C.

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El lunes 30 de noviembre se mantendrán las condiciones de calor extremo y sol pleno en el AMBA, repitiendo valores térmicos de entre 23 °C y 36 °C. Por su parte, el martes 1 de diciembre presentará la mínima más elevada del período, con 25 °C, y una máxima promedio de 34 °C, aunque a partir del mediodía o la tarde aparecerá inestabilidad con probabilidad media a baja de chaparrones o tormentas aisladas de hasta 10 mm, antes de que el viento sur se intensifique hacia el final del día.

Finalmente, el miércoles 2 de diciembre el avance de un frente frío provocará un descenso térmico brusco, llevando la mínima a 18 °C y la máxima a apenas 26 °C. Esta jornada estará acompañada por viento del sur y sudeste con ráfagas de hasta 45 km/h y una probable crecida en el Río de la Plata.