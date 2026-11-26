Un pulso de calor intenso afectará a gran parte de la Argentina entre este jueves 26 y el lunes 30 de noviembre, cuando el ingreso constante de viento norte y el cielo despejado provoquen el primer ascenso térmico extremo de la primavera en el centro y norte del país.

Según el reporte meteorológico de Leonardo De Benedictis para Meteored, el fenómeno comenzará a gestarse hoy mismo sobre la llanura pampeana y el norte de la Patagonia, impulsado por la fuerte radiación solar que calienta el suelo y recalienta el aire que avanza desde el norte.

El recorrido del calor: qué va a pasar día por día

La escalada térmica tendrá su primer salto brusco entre este jueves 26 y el viernes 27, jornada en la que el sur de La Pampa y el oeste de Buenos Aires ya superarán los 36 °C. En paralelo, el interior bonaerense sentirá el rigor del verano anticipado, mientras que la costa sudeste mantendrá tardes más templadas.

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El primer gran pico llegará el sábado 28, con una particularidad geográfica: las marcas cercanas a los 40 °C no aparecerán en el norte, sino bastante más al sur. Ese mismo día, el calor extremo comenzará a expandirse hacia el norte y superará los 36 °C en sectores del sur de Córdoba y Santa Fe.

Para el domingo 29, el escenario de tardes sofocantes cubrirá una franja mucho más amplia del territorio nacional. Si bien los valores cercanos a los 40 °C seguirán siendo puntuales, varias provincias compartirán temperaturas superiores a los 36 °C.

Dónde se concentrarán las máximas y cuándo llega el alivio

De acuerdo con las proyecciones del modelo meteorológico ECMWF, el epicentro de las temperaturas más extremas durante el sábado se ubicará en tres puntos específicos: el sudeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el sudoeste de Buenos Aires, donde ciudades como Bahía Blanca —que tiene una media de 26 °C en noviembre— quedarán muy por encima de lo habitual.

El pico máximo golpeará primero entre La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

El domingo, el calor arriba de los 36 °C se instalará desde La Pampa y el interior bonaerense hasta gran parte de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Esta seguidilla de jornadas secas y ventosas aumentará la demanda hídrica en los campos del centro del país, afectando sobre todo a los lotes recién sembrados donde la capa superficial pierde humedad con rapidez.

El alivio recién comenzará a notarse el lunes por el sur, con un descenso de las máximas en el norte patagónico, La Pampa y el sur bonaerense. Sin embargo, en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos el descenso tardará más en llegar y todavía podrían registrarse marcas puntuales de 40 °C al inicio de la semana.

MSS