En un episodio sin precedentes el planeta Tierra rompió su récord de anomalía térmica durante cuatro días consecutivos, durante un período de cuatro días comprendido entre el 19 y 22 de noviembre. El especialista argentino en crisis climática y medio ambiente, Andrés Actis, señaló que “la recurrencia de marcas térmicas inéditas evidencia una transición ecológica aún insuficiente frente al peso estructural de los combustibles fósiles”.

La magnitud de este evento resulta especialmente significativa debido a que se registró en pleno otoño boreal, una etapa del año en la que habitualmente descienden las temperaturas medias del hemisferio norte.

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Los registros globales superaron el umbral histórico de 1,85 °C por encima del promedio preindustrial en pleno noviembre, impulsados por la combinación de gases de efecto invernadero y el fenómeno El Niño.

Universidad Austral halló vínculos estadísticos entre El Niño y la posición de la Tierra respecto del Sol | Crédito: Collage

La acumulación continua de emisiones de gases de efecto invernadero sumada al intenso calentamiento oceánico en el Pacífico ecuatorial sostuvo valores extremos en latitudes altas y templadas. De este modo, el planeta se aproxima de manera sostenida a los límites críticos establecidos en el Acuerdo de París.

El Acuerdo de París de 2015 había fijado el objetivo de limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados sobre el nivel preindustrial y procurar no pasar de 1,5

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Según los datos preliminares del sistema ERA5 del Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) difundidos el 22 de noviembre de 2026, el viernes 20 de noviembre alcanzó una anomalía diaria récord de +2,12 °C por encima del promedio preindustrial (1850-1900), marcando el día con mayor anomalía térmica jamás registrado en el planeta.

Los equipos de vigilancia climática internacional advierten que la persistencia de océanos extraordinariamente cálidos continuará alimentando olas de calor tardías, deshielos acelerados y eventos meteorológicos extremos hacia el inicio de 2027, exigiendo acelerar las políticas de mitigación y adaptación a escala global.

“Mega El Niño” Océano Pacifico | Crédito: Redes Sociales

El calor liberado por El Niño en el Pacífico tarda en reflejarse en las temperaturas globales. Por eso, 2026 podría ser el año más cálido registrado, superando a 2024.

En cambio, 2027 sería el de mayor efecto y casi con certeza quedaría como el más caluroso de la historia.

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Qué es ‘la espiral del calentamiento’ y cómo refleja esta escalada térmica

Para dimensionar el impacto visual y estadístico de jornadas como las vividas cuando la Tierra rompió su récord de anomalía térmica durante cuatro días consecutivos del 19 al 22 de noviembre, los climatólogos recurren a ‘la espiral del calentamiento’.

Se trata de una representación gráfica creada originalmente por el científico británico e investigador principal en el Centro de Ciencias Atmosféricas (NCAS), Ed Hawkins.

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Es un diagrama circular que traza la evolución mensual de las temperaturas globales desde 1850 hasta la actualidad, mostrando cómo las líneas concéntricas se expanden hacia afuera a medida que pasan las décadas y se acercan cada vez más rápido a los anillos que marcan los 1,5 °C y los 2 °C.

La confirmación de que la Tierra rompió su récord de anomalía térmica durante cuatro días consecutivos del 19 al 22 de noviembre consolida a 2026 entre los años más cálidos jamás documentados por la ciencia moderna.

PM