La comunidad científica internacional advirtió que el fenómeno climático se transformó en un “Mega El Niño”. De acuerdo con las mediciones divulgadas por el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) en noviembre de 2026, las anomalías térmicas en la región central de monitoreo superaron la barrera los +3,25 °C en el Pacífico Ecuatorial durante octubre.

La persistencia de estas aguas extraordinariamente cálidas durante nueve semanas consecutivas por encima de los +3 °C altera la circulación atmosférica global y multiplica el riesgo de eventos meteorológicos severos en ambos hemisferios.

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Michelle L’Hereux: “La transferencia masiva de calor hacia la atmósfera intensifica lluvias en América del Sur”

En el marco del ‘Mega Niño’, la meteoróloga y jefa de pronósticos del Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Michelle L’Hereux, señaló que “el profundizamiento de la termoclina y la transferencia masiva de calor hacia la atmósfera reorganizan la corriente en chorro global, intensificando lluvias en América del Sur y sequías severas en Oceanía y el sudeste asiático”.

“Mega El Niño” Océano Pacifico | Crédito: Redes Sociales

Los registros oceánicos superaron los 3,2 °C por encima del promedio en el Pacífico tropical y los modelos proyectan un pico histórico hacia fin de año.

Al evaluar el acoplamiento extremo entre el océano y la atmósfera detrás de este 'Mega El Niño', los informes técnicos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) subrayaron que el sistema se acerca a su punto máximo de energía entre noviembre y enero.

“Existe una alta probabilidad de superar valores históricos y remarcaron que el fuerte acoplamiento oceánico mantendrá activas estas anomalías térmicas al menos hasta el primer trimestre de 2027”, advirtieron desde la dirección científica y de pronósticos climáticos del CIFFEN.

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El fenómeno que ha desencadenado temperaturas inéditas a nivel global, también podría tener consecuencias devastadoras para la fauna silvestre.Entre los principales impactos se destaca la alteración de las aguas ricas en nutrientes que sustentan la cadena alimentaria de la región.

“Mega El Niño” Océano Pacifico | Crédito: AFP

¿Cuáles son los factores que lo convierten en un "Mega Niño"?

Para que un ciclo cálido sea catalogado informalmente por los meteorólogos como un ‘Mega El Niño’ o Súper Niño, el calentamiento superficial en la región Niño 3.4 del Pacífico central debe superar los +2,0 °C por encima del promedio histórico de manera sostenida.

Sin embargo, en este cierre de 2026 se disparan las temperaturas en el Pacífico debido a la combinación de ondas de Kelvin cálidas de gran profundidad, que registran anomalías superiores a +10 °C bajo la superficie,y el debilitamiento sostenido de los vientos alisios, lo que permite que una masa gigantesca de calor se desplace libremente hacia las costas de Sudamérica.

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Aunque el punto máximo de este ‘Mega El Niño’ se producirá durante el cambio de año, los especialistas advierten que el enfriamiento oceánico será lento mientras se disparan las temperaturas en el Pacífico en capas profundas.

Las proyecciones probabilísticas asignan una certeza cercana al 100 % de que el fenómeno continuará activo durante todo el verano austral y recién comenzaría a debilitarse de manera gradual hacia el otoño de 2027, exigiendo vigilancia permanente en las zonas más vulnerables.

PM