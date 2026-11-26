El cierre de noviembre de 2026 estará marcado por una intensa ola de calor en Argentina, con múltiples provincias que rondarán los 40°C durante el fin de semana. Según el monitoreo regional, los modelos meteorológicos señalan que la escasa nubosidad combinada con la alta radiación solar, impulsarán valores térmicos propios del pleno verano.

Desde el equipo técnico de Meteored Argentina, el divulgador científico Christian Garavaglia precisó que los picos térmicos más elevados de esta ola de calor se sentirán entre la tarde del sábado y el domingo.

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“Mientras el norte argentino y Cuyo enfrentarán registros cercanos o levemente superiores a los 40 grados, la franja central, incluida la provincia de Buenos Aires, experimentará tardes muy calurosas antes del posterior ingreso de un frente frío hacia el inicio de la próxima semana”, detalló Garavaglia.

Ola de calor | Crédito: Meteored Argentina

El avance de una masa de aire cálido y el viento del sector norte provocarán un marcado ascenso térmico en el centro y norte del territorio nacional.

Fin de semana de calor en Argentina: qué provincias tendrán los mayores picos térmicos

Al analizar el comportamiento atmosférico detrás de esta ola de calor y precisar cuáles serán las provincias que rondarán los 40°C durante el fin de semana, los especialistas del portal meteorológico Meteored Argentina señalaron el rol determinante de la circulación persistente del viento norte.

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El meteorólogo Leonardo de Benedictis explicó que “la estabilidad atmosférica impedirá la formación de lluvias generalizadas en el corto plazo, favoreciendo una acumulación progresiva de calor sobre el centro y norte argentino”.

Las provincias que tendrán mayores picos térmicos el fin de semana. | Crédito: Captura

Cómo estará el clima en el AMBA y la Provincia de Buenos Aires

En el centro del país, el ascenso térmico también se hará sentir con fuerza sobre el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y gran parte del interior provincial durante todo el fin de semana.

Las proyecciones meteorológicas indican que el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registrarán máximas ubicadas entre los 34°C y los 36°C, potenciadas por el efecto de isla de calor urbana y la escasa circulación de aire fresco nocturno.

Ola de calor | Crédito: Captura

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Hacia el oeste de la provincia, en localidades como Trenque Lauquen, Pehuajó y Villegas, la radiación solar directa sostendrá tardes agobiantes antes de la llegada de la inestabilidad.

Esta configuración atmosférica en el territorio bonaerense responde a la persistencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico que canaliza aire cálido y seco hacia la llanura pampeana.

Ola de calor | Crédito: Pexels



Incluso en las localidades de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, las marcas vespertinas treparán hasta ubicarse entre los 30 °C y los 34 °C siempre que predominen las ráfagas del sector norte y noroeste. Recién hacia el cierre del domingo y el comienzo de la próxima semana se espera una rotación.

Los organismos de salud recomiendan mantener una hidratación constante con agua fresca sin esperar a sentir sed. Asimismo, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

PM