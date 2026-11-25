Después de una temporada prolongada con temperaturas bajas en toda la Argentina, el calor comienza a aparecer en Argentina. Esto se deberá a las altas presiones y la poca nubosidad, que permitirán que el cielo se mantenga despejado y el Sol contribuya al aumento progresivo de las marcas térmicas.

A diferencia de la mayoría de provincias, la inestabilidad continuará con su pisada fuerte en el norte y el oeste, donde las probabilidades de tormentas aisladas de masa de aire, causadas por el calor en capas bajas, serán más altas.

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Hasta 40°C de calor: cuáles serán las provincias afectadas

Las provincias en las que más se sentirá el calor serán las de la franja oeste, mientras que en zonas como el Litoral y la provincia de Buenos Aires será moderado por el aire húmedo del Atlántico. Es por ello que el este de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan podrían registrar entre 37°C y 40°C este fin de semana.

Las provincias en las que más se sentirá el calor serán las de la franja oeste. | Crédito: CeDoc Perfil

Por otro lado, La Pampa y la franja norte de la Patagonia también podrían alcanzar estas temperaturas. En paralelo, ciudades como Córdoba, Rosario y CABA permanecerán con máximas de entre 34°C y 36°C, mientras que la Costa Atlántica alcanzará marcas de entre 30°C y 34°C, según cómo sople el viento en las tardes.

Cuándo comenzará a ceder la inestabilidad

Este miércoles 25 de noviembre, el aire seco se instaló en las provincias centrales, junto con un viento pampero. Sin embargo, en el caso de algunos sectores de San Juan, Mendoza y Misiones mantienen alertas amarillas por tormentas, mientras que Tierra del Fuego y Santa Cruz cuentan con advertencias por fuertes ráfagas de viento.

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A pesar de que poco a poco mejorará el clima a lo largo de la semana, las posibilidades de tormentas volverán a aumentar entre el domingo y el lunes. Estas se encontrarán mayormente en la línea sur de la región pampeana y Cuyo, específicamente en Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

JSM