Este jueves 26 de noviembre, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) experimentarán un marcado alivio térmico con temperaturas entre los 15 y los 25 grados, debido al establecimiento de un centro de altas presiones con aire seco que desplazó el calor de los días previos tras una rotación del viento al sector sur.

Según los datos meteorológicos difundidos por Meteored, el fenómeno responde a una masa de aire seco instalada sobre la región central del país. Esta condición garantiza estabilidad atmosférica, cielos mayormente despejados y un descenso notable de la temperatura máxima respecto a los registros superiores a los 30 grados medidos a comienzos de la semana en el Observatorio Central de Buenos Aires.

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Durante la madrugada del jueves, el viento soplará desde el sudeste con ráfagas que superarán los 35 kilómetros por hora, para luego rotar hacia el este. Como consecuencia de esta circulación, la altura del Río de la Plata permanecerá elevada durante las primeras horas de la mañana y se normalizará con el correr de la jornada.

¿Existen alertas amarillas o naranjas para este jueves?

Para la jornada del jueves 26 de noviembre no rigen alertas meteorológicas de nivel amarillo ni naranja por tormentas, vientos fuertes o temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires ni en los partidos del conurbano bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional ubica a esta jornada como una de las más agradables del tramo central de la semana

La presencia del sistema de altas presiones asegura condiciones de tiempo bueno y estable durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones en el AMBA. Con mucho sol y bajos valores de humedad ambiente, el jueves se perfila como el día más agradable de la semana en toda la región metropolitana.

Pronóstico extendido para el último fin de semana de noviembre

A partir del viernes 27 de noviembre, la rotación del viento hacia el sector norte impulsará un ascenso gradual de las temperaturas que se extenderá hasta el lunes 30 inclusive, adelantando condiciones veraniegas antes del inicio de diciembre.

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Ese viernes comenzará con cielo mayormente despejado y algunas ráfagas por la tarde, presentando una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados, aunque esa marca podría superarse en el oeste del Gran Buenos Aires.

Para el sábado 28 se espera una jornada a pleno sol con viento del sector norte, donde la temperatura máxima rondará los 33 grados en la Ciudad de Buenos Aires y podría acercarse a los 35 grados en el oeste del conurbano.

El domingo 29 mantendrá las condiciones de buen tiempo con viento del noroeste rotando al este y algunas ráfagas vespertinas. La temperatura mínima ascenderá a los 23 grados, lo que generará noches más cálidas, mientras que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 33 grados.