La crecida extraordinaria del río Iguazú, impulsada por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, obligó a las autoridades brasileñas a cerrar de manera preventiva el acceso peatonal a las Cataratas del Iguazú. La restricción alcanza a la pasarela del Parque Nacional del lado brasileño y responde al aumento del caudal, que superó ampliamente los valores habituales para esta época del año.

Este jueves a las 8, las mediciones registraron un volumen de 9,5 millones de litros de agua por segundo. La cifra representa casi diez veces el promedio habitual, estimado en 1,5 millones de litros por segundo. Ante el avance de las aguas, la represa de Itaipú dispuso la apertura de sus compuertas para aliviar el nivel del embalse y recibir el aporte de los ríos de la cuenca del alto Paraná.

La situación hidrológica también afecta a Misiones, donde permanecen clausurados siete pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. Las interrupciones alcanzan a tres conexiones sobre el río Paraná y cuatro sobre el río Uruguay, mientras las autoridades mantienen bajo observación a las localidades costeras por el repunte de los niveles.

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El escenario se extiende a otras provincias del Litoral, con zonas que superan las cotas de alerta, personas con viviendas anegadas y operativos de asistencia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para la región y Posadas declaró alerta naranja ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.

Por qué cerraron los accesos a las Cataratas del Iguazú

Las autoridades brasileñas resolvieron interrumpir el ingreso a la pasarela peatonal a las Cataratas en el Parque Nacional do Iguaçu debido al aumento del caudal del río. La decisión se tomó de acuerdo con los protocolos de seguridad, que establecen restricciones ante condiciones hidrológicas que puedan comprometer la circulación de los visitantes.

El incremento del volumen de agua está relacionado con las precipitaciones intensas que afectan a la región y que se asocian al fenómeno de El Niño. Las lluvias elevaron los aportes de los cursos de agua de la cuenca y generaron complicaciones tanto en el río Iguazú como en otros sectores del sistema del Paraná.

Crecidas en las Cataratas del Iguazú

Por el momento, la información suministrada no establece una fecha para la reapertura de la pasarela brasileña. La continuidad del cierre dependerá de la evolución del caudal y de las condiciones de seguridad que evalúen las autoridades del Parque Nacional.

Qué zonas de Misiones y el Litoral están afectadas por El Niño

En Misiones, la crecida obligó a cerrar siete pasos fronterizos. Sobre el río Paraná, quedaron interrumpidas las conexiones con Paraguay en Puerto Rico, Corpus y Jardín América. En tanto, sobre el río Uruguay se inhabilitaron los cruces de San Javier, Alba Posse, El Soberbio y Panambí, que comunican con Brasil.

El repunte del río Uruguay mantiene en estado de observación a las localidades costeras de El Soberbio, Alba Posse, Panambí y San Javier. La onda de crecida avanzó hacia el sur y llegó hasta Monte Caseros, aunque por el momento no se registran ciudades sobre ese curso de agua en situación de evacuación.

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En la cuenca del Paraná, varios puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes permanecen por encima de las cotas de alerta. En Entre Ríos, los registros alcanzan a Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria. En Santa Fe, la situación comprende a San Javier y a la capital provincial, donde el descenso del nivel del agua permitió que el registro llegara al límite de evacuación y se acercara a la cota de alerta.

También se encuentran en niveles de alerta Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Lorenzo, en Santa Fe; y La Paz, en Entre Ríos. En algunos de estos puntos, los niveles del río se mantienen estables o muestran una tendencia a la baja, aunque las autoridades continúan siguiendo su evolución ante el pronóstico de nuevas lluvias.

Las inundaciones dejaron a miles de personas afectadas en la región. En Chaco, unas 2.000 personas todavía tienen sus viviendas anegadas, con Barranqueras, en el Gran Resistencia, como la localidad más comprometida, con 253 personas en esa situación. En Corrientes, los evacuados y autoevacuados rondan los 1.300, mientras que en Santa Fe capital hay 315 personas asistidas.

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Las crecidas también generaron riesgos por el desplazamiento de camalotes. La corriente arrastra estos bloques de vegetación junto con animales y, durante los últimos días, se detectaron serpientes yararás de gran porte en sectores costeros y espacios públicos de distintas ciudades. Se trata de una presencia atípica en algunas de esas zonas, que representa un riesgo para quienes circulan cerca de las orillas.

A las complicaciones por las lluvias se suma la desaparición de Keila Daiana da Costa, una joven argentina de 24 años oriunda de San Pedro, Misiones, en Ubatuba, estado de San Pablo, Brasil. La mujer fue arrastrada por la crecida repentina del río Indaia durante el temporal del domingo y el lunes, cuando se acumularon 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas.