Cataratas del Iguazú: anuncian la reapertura del parque tras el descenso del caudal

El Parque Nacional Iguazú anunció su reapertura para este martes 13 de octubre, después de que el seguimiento del río Iguazú permitiera constatar una disminución progresiva de su caudal. La evolución de las condiciones llevó a las autoridades a disponer el levantamiento de la restricción preventiva de ingreso y la normalización de las actividades.

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La decisión fue comunicada conjuntamente por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., responsables del anuncio sobre el regreso de los visitantes al área protegida. El acceso había sido restringido preventivamente ante las condiciones del río.

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Por qué reabre el Parque Nacional Iguazú

El elemento que permitió avanzar con la reapertura fue el descenso paulatino del caudal, identificado mediante un monitoreo continuo. Según la información difundida, esa tendencia favorable hizo posible dejar sin efecto la limitación de acceso.

La comunicación vincula la reanudación de las actividades con la evolución observada en el río. Sin embargo, no precisa el caudal registrado al momento del anuncio ni establece un valor de referencia para la reapertura. Tampoco detalla en qué momento comenzó la bajante.

Cataratas del Iguazú: qué se informó sobre los circuitos

Aunque el anuncio prevé la normalización de las actividades desde este martes, las autoridades solicitaron a los visitantes seguir las novedades sobre la habilitación de los circuitos a través de los sitios web y canales oficiales. Esa información resulta relevante para quienes tengan previsto recorrer las Cataratas del Iguazú.

El comunicado reproducido por la Agencia Noticias Argentinas no incluye un listado de los recorridos disponibles ni una confirmación individual sobre cada sector. Por ese motivo, la reapertura del parque debe acompañarse de una consulta actualizada sobre las condiciones de visita, especialmente antes de organizar una excursión.

Dónde consultar información antes de visitar el parque

La Intendencia y la concesionaria agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los turistas durante la restricción preventiva. También pidieron mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para conocer las novedades vinculadas con el acceso y los paseos.

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El sitio de Iguazú Argentina reúne información para planificar la visita, con apartados sobre entradas, horarios, consejos y experiencias dentro del parque. Para conocer el estado de los circuitos, corresponde revisar las actualizaciones que difundan la concesionaria y las autoridades del área protegida.

Ubicado en Misiones, el Parque Nacional Iguazú conserva más de 67.000 hectáreas de la ecorregión Selva Paranense y es un sitio reconocido como Patrimonio Mundial. La reapertura anunciada permite retomar las visitas tras la restricción, con la disponibilidad de los recorridos sujeta a la información oficial sobre cada circuito.