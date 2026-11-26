Las demoras para cruzar la frontera entre Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu volvieron a instalarse en la agenda del Gobierno de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua le reclamó a la Nación la adopción de medidas operativas urgentes para agilizar los controles migratorios en el Centro de Frontera y reducir los tiempos de espera que afectan a vecinos, trabajadores y turistas.

El mandatario provincial informó que envió una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la que solicitó una intervención para mejorar el funcionamiento del paso internacional. El planteo apunta a resolver problemas que, según describió, se repiten en uno de los cruces terrestres de mayor circulación del país: casillas cerradas, falta de conectividad y equipamiento desactualizado.

El reclamo tiene como eje el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. De acuerdo con los datos difundidos por Passalacqua, durante 2025 concentró casi 11 millones de movimientos migratorios, una cifra que lo convierte en el paso terrestre más transitado de la Argentina. La dimensión del movimiento fronterizo, sostuvo el gobernador, exige una respuesta acorde de los organismos nacionales responsables de los controles. Las demoras de varias horas no solo afectan la circulación cotidiana de quienes viven y trabajan en la zona, sino que también impactan sobre la actividad turística y comercial de Misiones.

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Más casillas abiertas y mayor dotación de inspectores

En su presentación ante Monteoliva, Passalacqua pidió que la Dirección Nacional de Migraciones disponga la apertura plena de las casillas, incorpore una mayor cantidad de inspectores y avance con las mejoras tecnológicas necesarias para optimizar los controles.

El planteo apunta a que la capacidad operativa del centro fronterizo esté a la altura del volumen de personas que utilizan diariamente el puente. Para el Gobierno provincial, la infraestructura y los recursos disponibles deben acompañar el crecimiento de la circulación, especialmente en un corredor que funciona como puerta de entrada a uno de los principales atractivos turísticos del país: las Cataratas del Iguazú.

“Resulta inadmisible que vecinos, trabajadores y turistas sufran demoras de varias horas por casillas cerradas, falta de conectividad o equipamiento desactualizado”, expresó el mandatario en su publicación. La crítica está dirigida al funcionamiento del dispositivo de control nacional y a las dificultades que genera para quienes necesitan cruzar la frontera.

Passalacqua también vinculó la agilización del paso con el desarrollo económico de la provincia. “Un cruce fronterizo ágil no solo respeta el tiempo de la gente: significa más turismo, más comercio y más empleo para los misioneros”, sostuvo.

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El impacto sobre el turismo y el comercio regional

La circulación entre Iguazú y Foz do Iguaçu tiene una importancia estratégica para Misiones por el movimiento turístico y las actividades económicas que se desarrollan a ambos lados de la frontera. La conexión permite el tránsito de visitantes, trabajadores y residentes, además de integrar dos destinos que reciben un importante flujo de viajeros. En ese contexto, las demoras en los controles migratorios representan un problema que trasciende la espera individual. Para la administración provincial, un paso fronterizo con mayor capacidad operativa puede favorecer la actividad turística, facilitar el intercambio comercial y mejorar la experiencia de quienes llegan a la región.

El gobernador aseguró que Misiones está dispuesta a colaborar con las autoridades nacionales para encontrar una solución. En su mensaje, puso a disposición los recursos técnicos y logísticos de la provincia y manifestó su expectativa de que el pedido tenga una respuesta favorable.