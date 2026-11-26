El segundo puente Chaco-Corrientes, una de las obras de infraestructura más importantes previstas para el nordeste argentino, continúa sin financiamiento formalizado. El Gobierno de Javier Milei confirmó que todavía no firmó el contrato de préstamo por 345 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en noviembre de 2023. Además, el proyecto no cuenta con fondos asignados en el Presupuesto 2027 ni aparece contemplado en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029.

La información surgió de una respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros a una serie de consultas formuladas por el senador nacional por Chaco Jorge Capitanich, en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. El exgobernador solicitó precisiones sobre la situación del financiamiento internacional, las razones por las que la obra fue excluida de las inversiones previstas y el estado de una iniciativa privada anunciada en octubre de 2025.

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La contestación del Ministerio de Economía confirmó que los procedimientos administrativos necesarios para acceder al crédito internacional siguen pendientes. "No se ha instrumentado la suscripción del Acuerdo CCLIP ni del Contrato de Préstamo, como tampoco se firmó el Decreto aprobatorio correspondiente", señala el documento oficial. De esta manera, aunque el financiamiento había recibido la aprobación del organismo multilateral, el Estado argentino todavía no completó los pasos requeridos para su formalización.

Una obra estratégica que quedó fuera del Presupuesto 2027

El proyecto busca construir una segunda conexión vial sobre el río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes, actualmente vinculadas por el puente General Manuel Belgrano, inaugurado en 1973. La nueva infraestructura permitiría ampliar la capacidad de circulación, mejorar el transporte de cargas y fortalecer la conectividad entre dos provincias que constituyen un corredor estratégico para el comercio y la producción del norte argentino.

En noviembre de 2023, el BID había aprobado una línea de crédito de 700 millones de dólares, con una primera operación de 345 millones destinada a financiar la construcción del nuevo puente y sus accesos. Sin embargo, tres años después, el préstamo continúa sin instrumentarse y la obra carece de una previsión presupuestaria específica para 2027.

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La respuesta del Gobierno nacional tampoco precisó los motivos por los cuales el proyecto quedó excluido del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029 ni aclaró el estado de la iniciativa privada anunciada en octubre de 2025, dos cuestiones que también habían sido planteadas por Capitanich.

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El pedido de informes del senador chaqueño también incluyó consultas sobre otras inversiones nacionales en la provincia, entre ellas la autovía de la Ruta Nacional 11, en su travesía urbana por Resistencia. Sobre ese proyecto, el Ministerio de Economía indicó que el contrato se encuentra finalizado y que actualmente la ruta está concesionada a través de la Red Federal de Concesiones.

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En materia energética, el Ejecutivo confirmó que los 11.819,5 millones de pesos contemplados para 2027 corresponden a la continuidad de los trabajos para instalar un segundo transformador de 500/132 kV y 300 MVA en la Estación Transformadora Chaco.

La cartera económica también explicó que las modificaciones en el cronograma financiero de esta última obra durante 2026 estuvieron relacionadas con la reorganización administrativa posterior a la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, establecida mediante el Decreto 234/2025.