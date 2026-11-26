A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, la hipótesis del atropellamiento volvió a instalarse a partir de las recientes declaraciones del abogado José Fernández Codazzi. En el marco de la declaración testimonial del letrado, prevista para este jueves 26 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, una serie de conversaciones, testimonios y actuaciones judiciales reconstruidas a partir de documentación a la que accedió PERFIL permite revisar cómo surgió aquella versión, quiénes la conocían antes de que Laudelina Peña declarara y qué relación tuvo con las sospechas sobre la aparición del botón del niño.

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Codazzi, quien representó a la tía de Loan durante las primeras semanas de la investigación, aseguró en sus recientes apariciones televisivas que su entonces defendida le había confesado que el niño se encontraba en una laguna y que María Victoria Caillava le había dado indicaciones para colocar el calzado en el lugar donde finalmente fue encontrado.

José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, volvió a instalar la hipótesis del atropellamiento de Loan

Cabe mencionar que Codazzi fue condenado el pasado 28 de octubre a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa que investigó un intento de homicidio y la posterior sustracción de un niño de seis años en la localidad correntina de Esquina. El Tribunal de Juicio de Goya lo absolvió de la acusación por su participación en la sustracción del menor, pero demostró probado que encubrió el ataque contra Julio Javier Nievas. Los jueces dispusieron que permanecer en libertad hasta que la sentencia quede firme, con la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía y la prohibición de salir de Corrientes y del país.

“ Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar ”, afirmó el letrado en televisión. Sus declaraciones fueron cuestionadas por la querella y contrastan con lo que sostuvo Laudelina durante el juicio oral, cuando reconoció haber mentido sobre el supuesto atropellamiento y responsabilizó a su exabogado por aquella declaración.

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Las declaraciones que complicaron a Laudelina

Desde el estudio jurídico que representa a la querella explicaron a PERFIL que el 28 de junio de 2024 Alan Cañete le habría enviado un mensaje a la abogada Elizabeth Cutaia en el que mencionaba la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un accidente, luego de haber mantenido una conversación con Laudelina.

Ambos habían llegado a Corrientes entre el 23 y el 24 de junio como parte de un grupo niño que se presentó en nombre de la Fundación Lucio Dupuy para asistir a los familiares del. Cutaia asumió posteriormente la representación legal de Camila Núñez, prima de Loan. Los dos están acusados ​​en la causa conexa que investiga las presuntas maniobras de entorpecimiento y desvío de la investigación.

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Ese mismo día prestaron declaración testimonial María Soledad Duarte y Carlota Eugenia Moreira , las dos mujeres que habían acompañado a la tía del niño ya su hija Macarena hasta el sector donde apareció el botín, durante la tarde del 14 de junio.

De acuerdo con la reconstrucción de las actuaciones judiciales a la que accedió este medio , ambos coincidieron en que Laudelina encabezó la caminata hacia el lodazal y que conoció las características del terreno. Duarte incluso señaló que la mujer había mencionado que anteriormente había “colocado un palo” para marcar el sitio.

Moreira, por su parte, manifestó sus sospechas sobre las circunstancias del hallazgo. Le llamó la atención la profundidad a la que estaba enterrado el calzado y la facilidad con la que Laudelina lo reconoció, pese a que se encontraba completamente cubierto de barro.

Un día después de esas declaraciones, el 29 de junio, la tía de Loan se presentó ante la Justicia y sostuvo que el niño había sido atropellado por el vehículo en el que se trasladaban el excapitán de la Armada Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, dos de los principales acusados ​​por la sustracción y el ocultamiento del niño. También afirmó que había intervenido en la colocación del botón.

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Para la querella, la versión del accidente pudo haber surgido como una forma de justificar la aparición del botón, justo cuando los testimonios comenzaban a poner en duda que su hallazgo hubiera sido casual.

El mensaje de Cañete plantea, además, otro interrogante sobre las responsabilidades de Laudelina y Codazzi en la construcción de ese relato. Si la tía de Loan ya había hablado del supuesto atropellamiento con otras personas, resta establecer cuándo surgió esa versión y en qué momento intervino el abogado.

Los 15 días entre el hallazgo del botín y la versión del accidente

Otro de los interrogantes que plantean desde la querella tiene que ver con el tiempo que transcurrió entre la desaparición del niño y la declaración de Laudelina : el botín fue encontrado el 14 de junio de 2024, apenas un día después de que Loan fuera visto por última vez. Sin embargo, la versión del atropellamiento recién llegó formalmente a conocimiento de la Justicia el 29 de junio , más de dos semanas después.

Durante ese período también hubo declaraciones públicas de Pérez y Caillava que apuntaron contra Bernardino Antonio Benítez, tío del niño y uno de los primeros detenidos por el caso.

En las entrevistas que brindaron durante los primeros días de la investigación, el matrimonio hizo referencia al ingreso de Benítez al campo durante la noche previa al hallazgo del calzado. Una secuencia que la querella considera necesario contrastar con los relatos posteriores sobre el momento en que habría sido colocado el botón.

La versión del supuesto accidente volvió a aparecer el 5 de julio, cuando Macarena Peña, hija de Laudelina y prima de Loan, declaró ante la Delegación Unidad Operativa Federal de Goya.

En aquella oportunidad, la hija de Laudelina relató que su madre le había contado que Pérez y Caillava habían atropellado al niño y que, bajo amenazas, le habían entregado el calzado para que lo enterrara y desviara la búsqueda.

Macarena también relató cómo sacó el botón del barro y contó que tomó fotografías del calzado tras el hallazgo. Más tarde, se retractó de la versión del accidente.

Desde el estudio jurídico que representa a la querella advierten que el relato de Codazzi deja, además, una pregunta sin respuesta. Si la colocación del botón tenía como finalidad conducir a los investigadores hacia una laguna donde supuestamente se encontraba Loan, ¿por qué esa maniobra no se completó?

En otras palabras, si quienes participaron de la colocación del calzado conocían el supuesto destino del niño, ¿por qué no orientaron la búsqueda hacia ese lugar durante los primeros días del operativo?

José Fernández Codazzi y Laudelina Peña, enfrentados por la versión del supuesto atropellamiento de Loan | Crédito: Collage

Qué encontraron las fuerzas federales en las lagunas

Las recientes declaraciones de Codazzi también obligan a repasar los operativos que se realizaron en los espejos de agua cercanos al paraje Algarrobal y en otros sectores de Corrientes durante las primeras semanas de la investigación.

Según un relevamiento de actas e informes técnicos incorporados al expediente federal, al que accedió PERFIL, las fuerzas de seguridad llevaron adelante rastrillajes terrestres, inspecciones aéreas y procedimientos subacuáticos con buzos, equipos de sonar y perros especializados en la detección de restos humanos.

Uno de los operativos más importantes se realizó el 26 de julio de 2024 en la Laguna Collera, con la intervención del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Bomberos Voluntarios de Corrientes.

Las características del terreno, la acumulación de barro y la vegetación dificultaron el ingreso de embarcaciones, por lo que los equipos dividieron el área en distintos sectores y realizaron inspecciones a pie y bajo el agua.

Durante el rastrillaje en la costa de la Laguna Collera, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con Canes de Bomberos Voluntarios informó que los perros entrenados para detectar restos humanos mostraron “ alteraciones de conducta y cambios en el patrón de olfateo ”. Sin embargo, tras la evaluación de las guías, los animales “no realizaron ningún marcaje activo ni confirmación de restos humanos”.

Según el informe al que accedió PERFIL, las autoridades atribuyeron esas reacciones a la presencia de “materia orgánica de animales de la zona en estado de reparación” . La totalidad de los rastrillajes realizados en la Laguna Collera arrojó resultado negativo .

La búsqueda también se extiende a la Laguna Ojeda, ubicada en el balneario municipal de 9 de Julio, y cuatro espejos de agua cercanos a una propiedad de Pérez y Caillava. Las fuerzas federales también rastrillaron los ríos Santa Lucía y Batel.

Todos esos operativos arrojaron resultados negativos. No se encontraron restos biológicos, prendas de vestir ni otros elementos que pudieran vincularse con la desaparición de Loan.

Las dificultades geográficas y las condiciones del terreno impidieron que todos los espejos de agua fueran explorados con la misma metodología. Por eso, uno de los puntos que deberá precisar Codazzi ante el tribunal es a qué laguna hizo referencia, cuándo recibió esa información y si en algún momento la puso en conocimiento de las autoridades encargadas de la búsqueda.

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El papel de Walter Maciel y las contradicciones sobre el hallazgo del botín

La declaración de Codazzi se da en una etapa del juicio centrada en los primeros días de la investigación , en la que el tribunal escucha a policías, peritos y testigos que participaron de la búsqueda de Loan y del operativo en el que apareció el botón.

Durante la audiencia del miércoles 25 de noviembre, declararon siete testigos. Entre ellos estuvo Osvaldo Atilio Avena, arrendatario del campo donde apareció el calzado, quien señaló que alrededor de 300 personas ingresaron al inmueble durante la búsqueda y que una de las tranqueras fue forzada.

También declaró María Laura Silva , quien integraba un grupo de aspirantes policiales que llegó al sector del hallazgo. La mujer contó que encontró al entonces comisario Walter Maciel dentro del monte, donde les ordenó permanecer afuera para resguardar el lugar. Aseguró que nunca vio el botón.

Maciel estaba al frente de la comisaría de 9 de Julio cuando desapareció Loan y fue uno de los responsables de los primeros operativos de búsqueda. Actualmente es uno de los siete acusados ​​que enfrenta el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del niño. Su actuación durante las primeras horas de la investigación quedó bajo sospecha, particularmente por las contradicciones en torno a la aparición del botón.

Según la reconstrucción de las actuaciones judiciales a la que accedió PERFIL, el excomisario se atribuyó inicialmente el hallazgo del calzado. Más tarde sostuvo que estaba de espaldas, hablando por teléfono, cuando Laudelina o su hija lo sacaron del barro. La versión también fue cuestionada por los testimonios de quienes participaron del operativo.

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A esas contradicciones se suman los registros fotográficos recuperados de los teléfonos de Maciel y Macarena Peña. Las imágenes muestran que el botón ya se encontraba fuera del barro alrededor de las 15.42 del 14 de junio, aunque su levantamiento formal por parte de los peritos se registró recién a las 18.36. Las circunstancias en las que fue manipulado el calzado durante esas casi tres horas forman parte de los interrogantes que persisten sobre el procedimiento.

Además de Maciel, Pérez, Caillava, Laudelina y Benítez, completan la lista de acusados ​​Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

A más de dos años de la desaparición de Loan, ni Codazzi ni Laudelina lograron dar una explicación convincente sobre el origen de la versión del accidente. La tía del niño reconoció que mintió ante la Justicia y responsabilizó a su entonces abogado, mientras que el letrado insiste en sostener una relación que, hasta el momento, no pudo ser corroborado por ninguna prueba material.

Entre las acusaciones cruzadas, sigue sin aclarar quién ideó esa versión y con qué propósito. La Fiscalía, en cambio, sostiene la acusación por la sustracción y el ocultamiento del niño.

GD