El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes retomó este miércoles el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Durante la audiencia declararon siete testigos, entre ellos cuatro agentes policiales y otras personas que participaron de las tareas de búsqueda.

Los convocados fueron la comisario Viviana Fernández, el policía Fernando Sergio Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva. También deberán presentarse Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.

Caso Loan

Las audiencias comenzaron a las 8:30. En tanto, el jueves a la misma hora deberán comparecer otros seis testigos, entre ellos el abogado José Fernández Codazzi, señalado por Laudelina Peña, su entonces defendida, por haberla inducido a declarar que Loan había muerto en un accidente.

La audiencia se desarrolló con momentos de tensión. Según consignó Clarín, entre las declaraciones testimoniales se destacaron las denuncias por el ingreso de agentes a un campo sin autorización, los cuestionamientos a un policía por sus reiterados olvidos y el análisis de las cámaras de seguridad.

Caso Loan: el exabogado de Laudelina habló de un “cuerpo en una laguna”, pero la familia lo desmiente

Según detalló el Diario Época Corrientes, la defensa de Antonio Bernardino Benítez desistió de convocar al senador provincial Diego Martín Pellegrini, quien había sido señalado por Laudelina Peña como el presunto coordinador de la maniobra de escondite del cuerpo de Loan, en la teoría del accidente con el auto.

Por otra parte, el policía Fernández Gauna fue cuestionado por el abogado Rodolfo Baqué debido a que respondió en reiteradas oportunidades que no recordaba determinados hechos vinculados con la investigación. Frente a esa situación, el Tribunal le recordó que estaba declarando bajo juramento y le advirtió sobre las consecuencias legales de incurrir en falso testimonio.

Por su parte, Humberto Daniel Suárez, empleado de Jorge Luciano Bertón (hijo de la imputada María Victoria Caillava e integrante de la Policía Federal Argentina) relató que el 13 de junio de 2024 recibió un llamado de su empleador para avisarle que no debía presentarse a trabajar. Según precisó, la comunicación se produjo entre las 14:30 y las 15, pese a que habitualmente concurría todos los días.

Cronología del caso Loan Danilo Peña: desaparición, encubrimiento, seis imputados y la hipótesis del tráfico infantil

Osvaldo Atilio Avena, arrendatario del campo donde apareció uno de los botines de Loan, denunció que la Policía de Corrientes ingresó al establecimiento sin su autorización y rompió la tranquera de acceso. El testigo explicó que el 14 de junio de 2024 permitió que su encargado entregara las llaves a los efectivos, aunque desconocía que buscaban a un niño desaparecido. Al regresar, encontró el acceso dañado y a más de 300 personas realizando rastrillajes. También señaló que, a diferencia de ese procedimiento, las fuerzas federales solicitaron su autorización para ingresar durante un segundo operativo, a fines de junio.

Por su parte, Osvaldo Antonio Avena Mora, comerciante de la zona, declaró que se enteró de la desaparición por los vecinos que pasaban frente a su local. También recordó que Benítez se acercó durante la noche para pedirle pilas para una linterna que utilizaría en la búsqueda de su sobrino. El comerciante aseguró que no se las cobró.

La comisario Viviana Fernández, en tanto, sostuvo que había visto preocupado al excomisario Walter Maciel por la desaparición del niño. Mientras que María Laura Silva, quien en ese momento era aspirante de la escuela de suboficiales de la Policía de Corrientes, relató que participó de los rastrillajes y que llegó junto a otros tres cadetes a una zona del monte donde posteriormente apareció uno de los botines de Loan.

Silva recordó que allí se encontraron con Maciel, quien les informó que había encontrado algo y les pidió que resguardaran el lugar. Sin embargo, aclaró que ninguno de los aspirantes ingresó al sector donde Laudelina Peña y su hija Macarena desenterraron el calzado.

Caso Loan: un subcomisario habló del accidente

Por último declaró Jorge Rosales, oficial de inteligencia de la Policía Federal, quien analizó las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital de 9 de Julio y del hotel de turismo de Corrientes. Sobre los registros del centro de salud, señaló que se observaba una camioneta blanca de la que descendió una mujer con características similares a las de María Victoria Caillava, quien permaneció allí unos 15 minutos.

Además, identificó imágenes de Caillava y su pareja en el restaurante del hotel, entre las 13 y las 14 del 14 de junio de 2024, pocas horas después de la desaparición de Loan. Según explicó, ambos ingresaron al establecimiento y luego se retiraron en un Ford Ka rojo.

El juicio continuará este jueves con la declaración de otros seis testigos, entre ellos el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien introdujo en la investigación la hipótesis de que Loan había sido atropellado accidentalmente por Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, cuando se retiraban de la casa de Catalina Peña. Según esa versión, el cuerpo habría sido arrojado en una laguna de la zona.

MSC