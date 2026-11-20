En una entrevista exclusiva con PERFIL, la abogada de la familia de Loan Danilo Peña desmintió los dichos públicos de José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, quien la representó durante la etapa inicial de la investigación. El letrado había asegurado que la tía del niño se quebró y le confesó que el cuerpo de Loan estaba en una laguna. Sin embargo, la representante de la familia rechazaron esa versión y pusieron en duda los motivos detrás de las declaraciones de Codazzi.

Según sostuvieron la abogada María Belén Russo Cornara, que representa a los padres de Loan, el exdefensor busca "atacar a la familia" antes de presentarse a declarar ante el tribunal el próximo jueves. "Está aprovechando la oportunidad. No hay que tomar en serio nada de lo que diga", cuestionó. "El mismo se nombró como el abogado del diablo".

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Además, señaló que no existen pruebas que respalden las afirmaciones de Codazzi, quien en una entrevista con el programa televisivo Sin Freno aseguró que su exdefendida le había confesado que el cuerpo de Loan estaba en una laguna y le había explicado cómo plantó el botín para desviar los rastrillajes iniciales. "Lo que diga es por ser escucha de testigo, no es un testigo directo en el caso", sostuviero la abogada.

Consultados sobre los motivos por los que Laudelina habría hecho esa supuesta confesión, la abogada de los padres de Loan puso en duda la veracidad del relato y señaló que no cuenta con sustento probatorio. "Laudelina no tiene la obligación de decir la verdad. Después de dos años y medio de investigación, si no surgió nada que respalde esa versión, no hay elementos para comprobarla. Hacen falta pruebas concretas", sostuvo.

​Laudelina, tía de Loan Peña.

Ante la gravedad de sus dichos, y luego de que distintas defensas reclamaran su convocatoria durante la audiencia del miércoles, el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el debate solicitó de forma oficial citar a Fernández Codazzi en calidad de testigo para el próximo 26 de noviembre. El objetivo de los magistrados es que el profesional ratifique y amplíe sus afirmaciones bajo juramento.

Durante la intervención televisiva que tuvo lugar después de haber participado en el debate judicial, el exabogado reconstruyó las conversaciones privadas que mantuvo con la tía del menor antes de que prestara declaración en sede judicial. “Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó. Según su relato, la imputada admitió haber tenido una participación activa en el desvío de la causa, le contó “lo del accidente y que ella plantó el botín” y señaló a otra de las detenidas en el expediente como presunta autora intelectual de la maniobra. “Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, sostuvo.

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El letrado explicó además por qué respaldó esa versión antes de apartarse de la defensa y aseguró que la mujer le describió el mecanismo exacto con el que simuló el hallazgo en el barro. Según detalló, él tenía “que elaborar teoría del caso y defenderla de la mejor manera”, por lo que la imputada le reveló la secuencia: “Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar”. “Laudelina hizo ante la Fiscalía una brillante declaración y todos quedaron convencidos de que fue un accidente”, recordó respecto al testimonio inicial frente a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal durante los primeros días de búsqueda.

Las declaraciones televisivas de Fernández Codazzi generaron nuevos interrogantes y cuestionamientos sobre su intervención en los primeros tramos de la pesquisa. En respuesta a sus afirmaciones, el fiscal Carlos Schaefer señaló que el conocimiento invocado por el abogado se basa únicamente en una versión transmitida por Laudelina Peña, quien posteriormente se retractó de la hipótesis del accidente ante la Fiscalía. La credibilidad del exdefensor también fue puesta en duda, ya que se recordó que la propia Laudelina había acusado previamente a Fernández Codazzi de presionarla para sostener la versión del siniestro vial, relato que ella luego desmintió.

LP / JMV