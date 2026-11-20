El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, sumó este jueves 19 de noviembre nuevas sospechas sobre los primeros procedimientos policiales. Durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, un testigo denunció que su firma aparecía en actas de operativos en los que nunca había participado, mientras que el excomisario Walter Maciel también desconoció rúbricas atribuidas a él. En paralelo, los jueces citaron para el próximo 26 de noviembre a José Alejandro Fernández Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña, señalado por la mujer como "quien la habría presionado" para instalar la versión de que "Loan murió atropellado".

Las novedades surgieron durante una nueva jornada del debate oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina, donde 17 personas enfrentan acusaciones por la desaparición del niño y por presuntas maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

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A más de dos años de la desaparición, Loan continúa sin aparecer. Como sostuvo ante PERFIL María Belén Russo Cornara, abogada de la familia, el objetivo de la querella sigue siendo esclarecer qué ocurrió con el niño y quién se lo llevó. “Nuestra posición continúa centrada en su sustracción y desaparición, y en esclarecer qué ocurrió realmente, sobre todo dónde está y para qué se lo llevaron”, afirmó la letrada.

Un testigo denunció que utilizaron su firma en procedimientos en los que no estuvo

Uno de los testimonios que más interrogantes abrió fue el de Héctor Francisco Méndez, un albañil de 65 años, convocado en junio de 2024 como testigo de un allanamiento en la vivienda de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, dos de los principales acusados. Según declaró ante el tribunal, había participado de ese procedimiento por pedido de la Policía y firmado el acta correspondiente. Sin embargo, durante la audiencia le exhibieron otros documentos judiciales en los que también figuraba su nombre.

Entre ellos aparecía un acta vinculada con la detención de Bernardino Antonio Benítez, tío político de Loan y otro de los imputados. Méndez aseguró que no había participado de esos operativos y advirtió que algunas firmas se parecían a la suya, aunque presentaban diferencias. También detectó errores en su número de documento.

El testigo sostuvo que únicamente había firmado el acta del allanamiento que presenció. Este episodio abrió una nueva discusión sobre la autenticidad de los documentos incorporados a la causa.

La situación también involucró al excomisario Walter Adrián Maciel, acusado como partícipe necesario de la sustracción y el ocultamiento de Loan. Durante la audiencia, Maciel afirmó que algunas firmas estampadas junto a su sello tampoco le pertenecían y pidió que se investigaran las presuntas irregularidades.

Además, cuestionó las fechas asentadas en determinados documentos vinculados con la detención de Benítez. Los planteos ponen nuevamente bajo revisión la actuación de los funcionarios y policías que intervinieron en los primeros días de la búsqueda.

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Citaron al exabogado de Laudelina Peña para que explique la versión del atropello

La otra novedad judicial fue la convocatoria a José Alejandro Fernández Codazzi, el abogado que representó a Laudelina Peña durante una de las etapas más controvertidas de la investigación. El tribunal dispuso que declare el jueves 26 de noviembre, a las 8.30, luego de que distintas defensas solicitaran escuchar su testimonio sobre las circunstancias en las que la tía de Loan sostuvo que el niño había muerto atropellado.

Laudelina había presentado esa versión ante la Justicia provincial durante la madrugada del 29 de junio de 2024, cuando afirmó que una camioneta conducida por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava había atropellado al niño y que posteriormente su cuerpo había sido ocultado.

Sin embargo, más adelante se retractó y aseguró que había mentido "por presiones" de su entonces abogado. También denunció que había recibido amenazas y ofrecimientos de dinero para sostener aquella historia.

Fernández Codazzi rechaza esa acusación. Según su versión, fue Laudelina quien le contó espontáneamente lo ocurrido y quien le habría revelado que colocó el botín de Loan en un lodazal por indicación de Caillava.

La citación se produjo después de que Fernández Codazzi reapareciera sorpresivamente el miércoles en la sala de audiencias, donde se ubicó entre el público. Las autoridades judiciales le pidieron que se retirara. Su presencia provocó el rechazo de Mónica Chirivín, actual defensora de Laudelina, quien la consideró una forma de intimidación hacia su representada.

A su vez, el abogado Rodolfo Amadeo Baqué, defensor de Elizabet Cutaia, solicitó que se resolviera cuanto antes la situación de Fernández Codazzi como testigo. La defensa de Maciel acompañó el pedido.

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El careo de Caillava con un policía federal

Las nuevas controversias se suman a lo ocurrido el miércoles 18 de noviembre, cuando María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y una de las principales acusadas por la desaparición de Loan, protagonizó un careo con el cabo Cristian Raúl Espina, integrante del área de Inteligencia de la Policía Federal Argentina.

El enfrentamiento se produjo luego de que el efectivo asegurara que no recordaba haber mantenido contacto con ella antes de la desaparición del niño. Caillava insistió en que ambos se conocían y que el policía había visitado su vivienda en 9 de Julio.

“Vos sí me conocés y estuviste en mi casa”, le dijo frente a los jueces.

El suboficial respondió: “Yo interactué con muchas personas en 9 de Julio, pero no recuerdo con usted”.

La acusada no retrocedió e intentó reconstruir el supuesto encuentro.

“Sí me conocés, sí estuviste en mi casa, fuiste en una moto 110. Permitime refrescarte la memoria”, insistió.

Según su relato, Espina había llegado a su domicilio unos 40 o 50 días antes de la desaparición de Loan, acompañado por otro hombre. Ambos vestían de civil y circulaban en motocicletas. “Los dos estaban de civil. La moto dejaste entre el galpón y la casa, y los hice pasar al comedor de mi casa”, aseguró.

El policía sostuvo que no recordaba ese episodio y negó haber viajado desde Goya hasta 9 de Julio en motocicleta, debido a la distancia entre ambas localidades. También explicó que durante sus ocho años de trabajo en inteligencia criminal nunca había incorporado personalmente a una persona como informante.

La defensa de Caillava intentó demostrar que la mujer colaboraba con fuerzas federales aportando información sobre narcomenudeo en 9 de Julio. A partir de esa supuesta vinculación, busca sostener la hipótesis de que su imputación en el caso Loan podría responder a una venganza.

Sin embargo, el careo terminó sin que el policía reconociera el vínculo señalado por la acusada. Una diferencia procesal también fue destacada por fuentes de la querella: Espina declaró bajo juramento de decir verdad, mientras que Caillava, por su condición de imputada, no está obligada a hacerlo.

El botín de Loan y las contradicciones en los primeros rastrillajes

Otro de los puntos que volvió a discutirse en el juicio fue el hallazgo de un botín del niño, una de las pruebas que generó interrogantes desde los primeros días de la investigación.

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El policía Juan Carlos Monteros, que participó de los rastrillajes, relató que llegó con otros efectivos a la zona donde posteriormente se encontró el calzado. Según su declaración, cuando se disponían a ingresar al monte, el entonces comisario Maciel les indicó que permanecieran fuera porque había una pista que podía ayudar a encontrar a Loan.

El testigo aclaró que no presenció el hallazgo del botín ni llegó a ver el calzado, por lo que su declaración no permite establecer cómo apareció en ese lugar.

Durante la audiencia también declaró Bruno Lovinson, integrante de Defensa Civil de Corrientes, quien describió la magnitud del operativo desplegado después de la desaparición. Según su testimonio, participaron numerosos efectivos, bomberos, perros de rastreo y equipos de drones con cámaras térmicas. En ocho días se rastrillaron más de 30.000 hectáreas.

“Nunca vi uno de semejante envergadura”, sostuvo sobre la búsqueda.

Lovinson recordó que el 21 de junio, después de varios días sin resultados, transmitieron a los fiscales su evaluación de que el niño no se encontraba en el área examinada.

Los testimonios volvieron a poner en discusión cómo se desarrollaron los primeros rastrillajes, qué información manejaban los investigadores y por qué algunas pistas no permitieron avanzar hacia el paradero del niño.

Qué viene en el juicio: dos audiencias, psicólogas y un senador citado

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ya fijó las próximas audiencias para el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, ambas a las 8.30, según una resolución judicial fechada el 19 de noviembre a la que accedió este medio.

Para el miércoles fueron convocados siete testigos, entre ellos Humberto Daniel Suárez, quien participó de la búsqueda de Loan; Osvaldo Antonio Avena Mora; el abogado Osvaldo Atilio Avena; Viviana Fernández, vinculada con la Policía de Corrientes; la aspirante policial María Laura Silva; el efectivo provincial Fernando Sergio Fernández Gauna y José Rosales, integrante del área de Inteligencia de la Policía Federal.

La jornada siguiente tendrá como uno de sus principales protagonistas a Fernández Codazzi, pero también incluirá declaraciones de profesionales que intervinieron en distintos aspectos de la investigación.

Entre ellas se encuentran Cintia Mudry, psicóloga del Cuerpo de Psicología Forense de Goya, y Silvina Seoane y Laura Palacios García, integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

También fueron convocados los efectivos de la Policía Federal Sabrina Kuhnell, Sergio Javier Fuschino y Victoria Soledad Núñez, esta última licenciada en Psicología.

La situación del senador Diego Pellegrini

La resolución judicial también alcanza al senador provincial Diego Martín Pellegrini, quien deberá informar en un plazo de tres días hábiles bajo qué modalidad prestará testimonio. El tribunal invocó el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla un régimen especial de declaración para determinadas autoridades públicas.

Pellegrini estuvo vinculado con uno de los episodios más controvertidos de la investigación: el traslado de Laudelina Peña a Corrientes capital, donde la mujer declaró sobre el supuesto atropello del niño.

Por otra parte, los jueces ordenaron reiterar al Juzgado Federal de Goya un pedido de archivos de audio reclamados por Rodolfo Amadeo Baqué, defensor de Elizabet Noemí Cutaia.

Se trata de grabaciones reproducidas durante la audiencia del 3 de septiembre de 2026, solicitadas formalmente el 11 de ese mes. Según dejó asentado el tribunal, hasta el 19 de noviembre todavía no había recibido respuesta.

cp