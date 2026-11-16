Femicidio de Micaela García: antes del veredicto, su padre pidió a los jueces “no generar un nuevo dolor”

Está en la mano de ustedes tres no generarnos un nuevo dolor”. Con esas palabras, Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García, se dirigió a los jueces que deberán resolver si Néstor Pavón participó en el secuestro, abuso sexual y femicidio de su hija, asesinada a los 21 años en Gualeguay, Entre Ríos. El nuevo juicio llegó a su etapa final y el veredicto se conocerá el lunes 30 de noviembre, a las 8, después de que la Fiscalía y la querella solicitaran prisión perpetua para el acusado.

El miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de alegatos, García tomó la palabra frente al tribunal integrado por Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali. Allí volvió a expresar la convicción que su familia sostiene desde el primer juicio: que Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua en 2017, no actuó solo.

Micaela García tenía 21 años y estudiaba el profesorado de Educación Física. Fue asesinada en abril de 2017

“Estamos convencidos de que Pavón participó de la violación y el femicidio de Mica, no es un capricho nuestro”, aseguró. Y agregó: “Busquen y no van a encontrar en mi familia ninguna palabra de odio o que no corresponda, solo pedidos de justicia”.

Antes de terminar, les pidió a los magistrados que su decisión no volviera a lastimar a la familia y que les permitiera cerrar esta etapa judicial para concentrarse en el trabajo de la fundación que lleva el nombre de su hija.

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Afuera de los tribunales, cerca de 500 personas acompañaron la jornada bajo la consigna “Justicia por Micaela. Los estamos mirando”. Había familiares, amigas, organizaciones feministas, estudiantes y militantes llegados desde distintas ciudades entrerrianas. El reclamo era el mismo que comenzó en abril de 2017.

Qué pasó con Micaela García: la madrugada del femicidio

Micaela tenía 21 años, era oriunda de Concepción del Uruguay, estudiaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay y militaba en el Movimiento Evita y en el colectivo Ni Una Menos. La madrugada del 1 de abril de 2017 había salido a bailar con amigos al boliche King. Cerca de las 5.30 emprendió el regreso a su casa, pero nunca llegó.

Las cámaras de seguridad registraron un Renault 18 Break gris circulando por la zona. Según la reconstrucción, en ese vehículo se movilizaban Sebastián Wagner y Néstor Pavón, quienes habrían interceptado a la joven cuando caminaba sola.

Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por violar y asesinar a Micaela, y Néstor Pavón, acusado de haber participado en el femicidio | Crédito: Collage CeDoc

Micaela fue obligada a subir al automóvil y trasladada hasta una zona rural, donde sufrió reiterados abusos sexuales antes de ser asesinada por estrangulamiento. Su cuerpo fue abandonado y ocultado entre pastizales, cerca de la ruta nacional 12.

La desaparición movilizó a familiares, amigos y vecinos, que durante una semana participaron de marchas y búsquedas. El 7 de abril, Wagner fue detenido en Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a su padrastro. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Micaela, a unos tres kilómetros del lugar donde habían aparecido algunas de sus pertenencias. La autopsia confirmó que había sido abusada sexualmente y estrangulada el mismo día de su desaparición.

El femicidio provocó una conmoción nacional, que creció cuando se conoció que Wagner tenía antecedentes por dos violaciones y estaba en libertad condicional por decisión del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi, pese a que un informe penitenciario desaconsejaba otorgarle ese beneficio.

Néstor Pavón volvió a ser juzgado

En octubre de 2017, después de casi tres semanas de audiencias y más de 50 testimonios, la Justicia condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua por el abuso sexual y femicidio de Micaela. En ese primer juicio, Pavón, dueño del establecimiento donde trabajaba Wagner, recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Gabriel Otero, hijastro de Wagner, fue absuelto. Otro involucrado, Fabián Ehcosor, había recibido una condena de dos años y seis meses mediante un juicio abreviado por ayudar a Wagner a ocultarse.

Pero la familia nunca estuvo conforme con la responsabilidad atribuida a Pavón. Desde el comienzo sostuvo que había participado directamente en el ataque.

Tras la anulación de aquella condena por encubrimiento, Pavón volvió al banquillo de los acusados. Esta vez enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio, en calidad de coautor. Durante el nuevo debate, Wagner declaró como testigo y volvió a señalar a su antiguo empleador.

“Vimos a la chica caminando, paró el auto y me dijo: ‘Agarrala’. Y salí y la agarré, y no podía, me revoleó para todos lados y no podía… Y se bajó él y me ayudó él”, relató. Luego reconoció que ambos habían participado en la captura: “Agarramos a Micaela entre los dos”.

Wagner también describió las amenazas que sufrió la joven durante el traslado y afirmó que Pavón fue quien la estranguló. “Pavón la estaba asfixiando y yo no la pude salvar; yo estaba débil, porque si hubiese estado fuerte como ahora eso no hubiese pasado”, declaró.

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Asimismo, insistió en que no había sido quien la mató: “Yo estoy pagando por ser un asesino, un matamujeres, me hago cargo de lo que hice”, expresó. Y agregó: “Estoy arrepentido y pido perdón. Pero yo no la maté. Ya lo dije antes, no la maté”.

Por su parte, Pavón rechazó las acusaciones durante una declaración que se extendió por casi cuatro horas. “No soy ningún violador”, sostuvo entre lágrimas. También afirmó que lo único que se reprochaba era "no haber investigado los antecedentes" de Wagner antes de contratarlo.

Qué reclamó la defensa

Durante los alegatos, los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga sostuvieron que Pavón y Wagner actuaron de manera conjunta durante la madrugada del femicidio.

Taleb describió a Pavón como una persona “fría, calculadora, estratégica, manipuladora”, mientras que caracterizó a Wagner como un "empleado impulsivo que seguía sus órdenes".

Según la acusación, ambos interceptaron a Micaela, la trasladaron a una zona alejada de Gualeguay, la abusaron sexualmente y la asesinaron para evitar ser descubiertos.

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Pavón como coautor del femicidio, que permanezca detenido hasta que la sentencia quede firme y que su perfil genético sea incorporado al registro provincial de abusadores sexuales. La querella, representada por Marcelo Boeykens y Jorge Iparraguirre, acompañó el pedido y sostuvo que los hechos deben analizarse en conjunto y con perspectiva de género.

La defensa, representada por Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto, reclamó la absolución de Pavón.

La Ley Micaela

El femicidio de Micaela también expuso la gravedad de una decisión judicial que permitió que Sebastián Wagner, condenado por dos violaciones, recuperara la libertad pese a los informes penitenciarios que lo desaconsejaban. El crimen impulsó una discusión nacional sobre la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género.

En enero de 2019 fue promulgada la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, sin distinción de jerarquías.

Sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, crearon la Fundación Micaela García “La Negra”, desde donde continúan promoviendo actividades educativas y de concientización.

En una entrevista con la Agencia Paco Urondo, su padre explicó cómo conviven con la ausencia de su hija. “El dolor está y siempre va a estar, pero uno elige cómo transitarlo. Nosotros intentamos que el dolor no nos impida hacer. Lo pasamos tratando de reivindicar el nombre de Mica”, expresó.

Y agregó: “Yo creo que su nombre se está usando como una bandera transformadora y eso nos genera mucho orgullo, pero no nos saca el dolor de saber que ya no está”.

Durante los alegatos de este nuevo juicio, la querella también recuperó un mensaje que Micaela había publicado en sus redes sociales el 7 de noviembre de 2016, apenas cinco meses antes de ser asesinada. “No puedo ni quiero dejar de indignarme por los casos de femicidio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este sistema machista? Ni una menos”, había escrito.

El día que el Indio Solari le cantó a Micaela

En medio del dolor por la despedida de Micaela, hubo un momento que emocionó a todos. El Indio Solari llamó al velorio para acompañar a su familia y cumplirle un deseo que la joven había dejado pendiente. Semanas antes de su asesinato, Micaela había viajado a Olavarría para verlo en vivo, pero se volvió con una pequeña desilusión. Esa noche, el músico no había cantado Juguetes Perdidos, una de sus canciones favoritas.

“Estoy llamando para estar con ustedes simplemente de alguna manera”, le dijo el músico a Néstor García, quien atendió la llamada. El Indio explicó que atravesaba problemas de salud que le impedían acercarse personalmente y envió un mensaje de afecto a la familia.

“Me enteré que Micaela era una chica muy solidaria y tenía virtudes que a todos nos gusta y, como siempre, los buenos se van antes”, expresó. En ese momento, Andrea Lescano, mamá de Micaela, le hizo un pedido especial:

“Mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste 'Juguetes perdidos', muy enojada. ¿No podrás cantar aunque sea un rengloncito para ella?”.

El Indio aceptó y cantó un fragmento de la canción, que se escuchó por los parlantes del lugar. Cuando se equivocó en una parte de la letra, bromeó: “Ya estoy viejo para memorizar”.

Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, padres de Micaela García mantienen viva su memoria a través de la fundación que lleva su nombre | Crédito: Redes Sociales

A casi diez años del femicidio de Micaela, la Justicia deberá determinar si Néstor Pavón también participó del crimen. El 30 de noviembre se conocerá el veredicto, en un proceso que la familia de la joven impulsó desde el primer juicio, convencida de que Sebastián Wagner no actuó solo.

La sentencia llegará en un país donde una mujer es asesinada cada 30 horas por razones de género. Según el observatorio Mumalá, en lo que va de 2026 se registraron 239 femicidios, 36 de ellos durante octubre, el peor mes desde 2022. Además, hubo 728 intentos de femicidio y 179 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención gratuita, anónima y especializada a víctimas de violencia de género, las 24 horas, todos los días del año.

cp