Lo que empezó con una discusión entre dos vendedores ambulantes frente a los pasajeros que esperaban una formación en la estación Pueyrredón de la línea D del subte fue escalando hasta convertirse en una violenta pelea. En medio del enfrentamiento, algunos de los involucrados cayeron a las vías y continuaron agrediéndose allí. Por el episodio, que ocurrió el miércoles por la tarde, ocho personas fueron detenidas.

A partir de ese momento, la pelea fue escalando y se sumaron más personas. En las imágenes se ve cómo los dos hombres se empujan, se golpean y terminan cayendo a las vías, donde otros involucrados también se meten en el enfrentamiento a las trompadas y patadas.

Durante el enfrentamiento, varios pasajeros intentaron intervenir para separar a los involucrados, mientras otros pedían ayuda ante la escalada de violencia. En uno de los videos se escucha a una mujer gritar: “Alguien que llame a la Policía”. También se escucha el reclamo de otra pasajera, que les pide: “Váyanse de acá, no se peguen más”.

Por el momento, no trascendieron los motivos que originaron la discusión entre los vendedores ambulantes ni cómo comenzó el conflicto.

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La pelea obligó a interrumpir el servicio

La presencia de personas sobre las vías obligó a interrumpir momentáneamente la circulación de las formaciones en ese sector de la línea D. De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, el servicio registró demoras de aproximadamente cinco minutos, hasta que los efectivos lograron despejar la zona y controlar la situación.

Al recibir el alerta, llegaron a la estación agentes de la División Líneas C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad, que intervinieron para separar a los involucrados y detenerlos. El operativo terminó con ocho personas arrestadas: cinco hombres mayores de edad, dos mujeres y un adolescente de 17 años.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, cuatro de los detenidos tienen domicilio en Florencio Varela, mientras que los otros cuatro viven en Glew, localidad del partido bonaerense de Almirante Brown.

| Crédito: X @MHPineiro

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La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Agustina Carelli, que ordenó la detención de los ocho involucrados, imputados por el delito de lesiones en riña.

MV/MSS