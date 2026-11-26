Un periodista de la provincia de Chaco fue detenido e imputado por la muerte de un policía que fue atropellado mientras participaba de un control de tránsito. Se trata de Romildo Ramón Lavia Rachz, un comunicador de la localidad de Juan José Castelli, a quien la Justicia le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por la fuga, en el marco de una investigación que intenta reconstruir las circunstancias del siniestro fatal.

La víctima fue identificada como Juan José Sandoval, sargento primero de la Policía del Chaco, quien murió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, luego de ser embestido por un vehículo mientras cumplía funciones sobre la ruta provincial 9, en inmediaciones de Juan José Castelli, una ciudad ubicada en el norte de la provincia, a unos 270 kilómetros de Resistencia.

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La imputación contra Lavia Rachz fue dispuesta por el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, titular de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Castelli. El periodista fue detenido después de una serie de procedimientos realizados sobre una camioneta Toyota Hilux blanca vinculada a su persona y permanecía privado de su libertad tras la acusación formal.

Cómo ocurrió el atropellamiento y por qué detuvieron al periodista

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando Sandoval participaba de un operativo policial sobre la ruta provincial 9, a la altura del acceso al paraje 4 de Febrero. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el efectivo fue atropellado por un vehículo cuyo conductor habría abandonado el lugar sin detenerse.

Tras el episodio, los investigadores comenzaron a buscar el vehículo involucrado y, en las primeras horas, interceptaron una Volkswagen Amarok blanca. Su conductor, un hombre de 33 años domiciliado en Pampa del Infierno, fue detenido mientras se desarrollaban las primeras diligencias para determinar su eventual responsabilidad.

Sin embargo, la investigación avanzó posteriormente sobre otra camioneta. A partir de los testimonios reunidos, el análisis de cámaras de seguridad y las medidas ordenadas por la Fiscalía, los investigadores pusieron bajo sospecha una Toyota Hilux blanca vinculada al periodista Romildo Lavia Rachz.

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El martes se realizó un allanamiento en su vivienda de Juan José Castelli, donde se buscaron elementos de interés para la causa. También se dispusieron pericias sobre el vehículo y el resguardo de grabaciones de cámaras de seguridad que podrían permitir reconstruir el recorrido de la camioneta durante la madrugada del atropellamiento.

Tras esas actuaciones, la Justicia ordenó la detención del comunicador y posteriormente formalizó la imputación por homicidio culposo agravado por la fuga. La acusación representa un avance en la investigación, aunque todavía no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Liberaron al primer detenido y ordenaron nuevas pericias

En paralelo con la imputación del periodista, la Fiscalía dispuso la libertad del conductor de la Volkswagen Amarok que había sido detenido inicialmente. La medida se concretó el miércoles 25 de noviembre, después de que el fiscal Roggero dictara la falta de mérito respecto de su situación procesal.

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La resolución permitió que el hombre recuperara su libertad, mientras la investigación continuó concentrada en determinar las circunstancias del atropellamiento y la eventual responsabilidad de Lavia Rachz.

Entre las medidas pendientes se encuentran nuevas pericias sobre los vehículos investigados y el análisis de los elementos incorporados al expediente. El objetivo es establecer con precisión qué camioneta embistió al sargento Sandoval, cómo ocurrió el hecho y qué sucedió después del impacto.