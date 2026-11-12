Las Cataratas del Iguazú conmemoraron los 15 años de ser declaradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo

A quince años de la votación internacional que las eligió como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú celebraron una nueva edición del Cataratas Day, que se conmemora cada 11 de noviembre. La fecha recuerda el reconocimiento obtenido en 2011, cuando millones de personas de distintos países votaron por los saltos que comparten Argentina y Brasil.

Durante toda la jornada de este miércoles, los visitantes nacionales e internacionales que recorrieron las pasarelas disfrutaron de intervenciones artísticas, espectáculos de tango y folclore, y participaron de la inauguración del Portal Mágico Iguazú. Se trata de una instalación interactiva que permite conectar en tiempo real a los turistas que se encuentran en el lado argentino con quienes visitan el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil.

El Parque Nacional anunció que reabrirá el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú este miércoles 28 de octubre

La distinción obtenida en 2011 es motivo de celebración porque impulsó el crecimiento de la conectividad aérea y la infraestructura hotelera de Misiones, además de consolidar a las Cataratas del Iguazú como un destino de referencia internacional en turismo sostenible.

Cataratas del Iguazú | Crédito: Redes sociales Puerto Iguazú

Intendente del Parque Nacional Iguazú: “Las Cataratas son una vidriera argentina hacia el mundo”

El intendente del Parque Nacional Iguazú José María Hervás señaló la responsabilidad institucional que implica administrar una de las Siete Maravillas del Mundo y expresó que “las Cataratas del Iguazú son una vidriera argentina hacia el mundo”.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en el trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), el sector turístico de Puerto Iguazú y los organismos técnicos binacionales.

El Parque Nacional Iguazú anunció que día abrirá nuevamente sus puertas

El aniversario coincide con un año en el que las crecidas del río Iguazú obligaron a realizar un seguimiento preventivo de su caudal ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Esta situación requirió mantener la coordinación entre los organismos argentinos y brasileños para evaluar las condiciones del río y sus posibles consecuencias sobre el área protegida.

Cataratas del Iguazú | Crédito: Pexels

Según explicó Hervás en sus recientes intervenciones públicas, las tareas de infraestructura y mantenimiento de las pasarelas, así como los protocolos de seguridad, se definen a partir de análisis técnicos permanentes. Estos estudios permiten tomar decisiones para resguardar a los visitantes y reducir el impacto de las variaciones del nivel del río sobre el funcionamiento del parque y su ecosistema.

​PM