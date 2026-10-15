El Parque Nacional Iguazú anunció que día abrirá nuevamente sus puertas

El Parque Nacional Iguazú y la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina anunciaron, a través de un comunicado, que el parque nacional Iguazú “abrirá sus puertas normalmente y tendrá habilitado el Circuito Inferior, que destaca por sus seis saltos particularmente imponentes con el caudal de agua actual, y que regala las típicas vistas panorámicas de las Cataratas”. El día de apertura será este jueves 15 de octubre.

El texto advierte que “el nivel del caudal del río Iguazú continúa en niveles que demandan el monitoreo constante por parte de los equipos técnicos, y tras las evaluaciones pertinentes se constató que solamente el Circuito Inferior presenta las condiciones de seguridad adecuadas para el acceso de visitantes”.

Cataratas del Iguazú

A continuación, aclara que “los servicios gastronómicos y los locales de servicios funcionarán con normalidad, al igual que las prestaciones de los servicios del hotel Gran Meliá, restaurante El Fortín e Iguazú Jungle”.

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El texto adelanta que “mientras continúe esta situación meteorológica, seguirán anunciándose medidas según el protocolo de seguridad vigente, cuyo objetivo principal es preservar la integridad de visitantes y trabajadores del área".

Para cerrar diciendo que "dadas estas condiciones especiales, se reitera a los prestadores turísticos y visitantes que continúen informándose sólo a través de los canales oficiales, para estar al tanto de las novedades que pudieran producirse y planificar su experiencia de manera segura”.

Cataratas del Iguazú

Qué pasó en el Parque Nacional Iguazú

Las autoridades la Parque Nacional Iguazú anunciaron este lunes 12 de octubre que el circuito Garganta del Diablo se encontraba inhabilitado por cierre preventivo luego de confirmarse que el caudal del agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.

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Un hecho similar ocurrió el domingo pasado, cuando los directivos del Parque Nacional Iguazú, en Brasil, dictaron el cierre de la pasarela principal de Cataratas debido al gran caudal de agua que se registró.

HM