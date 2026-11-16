Un sugestivo posteo de Javier Milei, la semana pasada, cuando el Papa aún no había abordado su vuelo hacia Lima, repuso el tema de las internas con Patricia Bullrich en la agenda. El Presidente subió a las redes sociales una imagen de un barco en llamas, con la siguiente leyenda: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Parece ingeniosa. Muestra que Milei, su hermana, la secretaria de la Presidencia, los Menem, ¿Santilli?, tomaron la iniciativa y buscan aislar a la jefa del bloque libertario en el Senado. Hasta ahora venían corriendo de atrás.

Al post del Presidente siguió la versión de que el Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con los gobernadores del radicalismo, que aportarían al menos siete votos en el Senado para acercarse a la mayoría absoluta (37), necesaria para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), e implementar un sistema de colectoras de las candidaturas presidenciales. Se buscaba avanzar con los gobernadores del PRO con el objetivo de obtener dictamen este martes.

Semana clave: el oficialismo acelera en el Congreso por las PASO y el Presupuesto 2027

En el bloque libertario sostienen que para llegar sin contratiempos a la sesión, prevista para el jueves 26, deberían tenerse por seguros 40 votos. 21 son propios. Lo más ajustado hasta el domingo era que la iniciativa podría sumar 31/32 votos. “Depende de los bloques provinciales”, dicen cerca de Bullrich. “Estamos muy cerca con todos”, aseguran en la Jefatura de Gabinete.

Casi sin advertirlo, Milei está atando su expectativa de reelección a la suerte de un conjunto de reglas. Es cierto que ciertas reglas pueden ayudar. Pero la suspensión de las PASO se ha convertido en una obsesión y es una peligrosa muestra de inseguridad.

Primero que nada, al Presidente le preocupa que nadie le dispute en una primaria la continuidad de su proyecto. Bullrich es aquí la aludida, pero no solo ella. También cree firmemente que una PASO facilitará la unidad de la oposición peronista. Pero lo que más cuenta para el Presidente es el antecedente de las PASO de 2019, cuando el inesperado desempeño de la fórmula kirchnerista dio vuelta el escenario y le puso a Macri el gobierno de sombrero. Significó la caída de activos más estrepitosa en la historia argentina, desestabilizó el programa económico y sepultó el proyecto de Mauricio. Ahora, ¿Qué tan seguro es que al Presidente le convenga que no haya primarias?

Lejos del Senado: la agenda de Milei entre Tesla, la AMIA y un partido de polo con Cambiaso

Si en la elección general se diera no una derrota como la que sufrió Macri en las PASO (por 15 puntos), pero sí la voluntad del electorado de llamarle la atención al Gobierno, Milei podría desde poner en riesgo su reelección en la primera vuelta, hasta complicar sus chances en un balotaje. La fórmula Macri-Pichetto obtuvo en las PASO de agosto de 2019 cerca del 32% de los votos. Con la economía estropeada, una campaña bien pensada llevó a esa misma fórmula a rozar el 41% dos meses después. No alcanzó sin embargo a forzar un balotaje.

Supuestos: Milei apuesta a ganar en primera vuelta en octubre, con más del 45% o con el 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el peronismo. Si no lo consigue, la cuestión se vuelve más imprecisa.

Milei confía en lograr que el repunte que experimentó Macri en la elección general, le asegurará la reelección en el balotaje por el espanto que generaría un regreso del peronismo. Pero bastante antes que eso: ¿qué seguridad tiene Milei de que sin las PASO, el peronismo, ante un espanto inverso, es decir, que Milei reelija, no encontrará un método para legitimar un único candidato?

Lo primero que uno tiende a pensar es que si hubiera una ola contra el Gobierno, lo mejor para Milei sería contar con más chances para hacerle frente, y no con menos. La mejora de Macri en la general de octubre le permitió, además, ampliar la proyección legislativa de Juntos por el Cambio respecto del escenario de agosto. Cuestión a tener en cuenta. En estos días circuló en las redes una frase al parecer apócrifa adjudicada a Milei: Si pierdo, renuncio a la política y no me ven más, o algo así (no entrecomillamos porque no se le puede atribuir al Presidente). ¿Por qué, sin embargo, suena verosímil? Porque Milei ya expresó alguna vez sus fantasías de retiro ,y hace poco dijo que está dispuesto a morir “con las botas puestas”.

Igual o más incógnitas que la conveniencia de suspender las PASO despierta el post del comienzo, con el que Milei avanzó contra Patricia Bullrich. El Presidente representó a su gobierno con la figura de un galeón ardiendo, una especie de cuadro de Turner hecho con IA. Nunca nadie inspiró confianza con la imagen de su propio incendio.