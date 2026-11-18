La selección argentina cerró 2026 con una actuación contundente en Córdoba. En el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 7-0 a Costa Rica en el último amistoso de la temporada y dejó atrás la derrota por 2-1 frente a Uruguay. Con una ofensiva efectiva y varios nombres jóvenes como protagonistas, el conjunto nacional ofreció una exhibición que le permitió recuperar confianza y mostrar alternativas para el nuevo ciclo.

Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, con dos tantos cada uno, fueron las principales figuras de la noche. Alexis Mac Allister completó el resultado en un partido que la Argentina dominó desde el comienzo y en el que encontró espacios con facilidad ante un rival que nunca consiguió hacer pie. La diferencia también le permitió a Scaloni probar variantes y observar a futbolistas que buscan consolidarse en el seleccionado.

El equipo salió decidido a asumir el protagonismo. Con Enzo Fernández como conductor y una circulación rápida de pelota, Argentina encontró los caminos para desarmar la defensa costarricense. A los siete minutos, Paz abrió el marcador después de una combinación entre Julián Álvarez y Enzo, que incluyó una devolución de taco del mediocampista. El primer gol anticipó una noche de dificultades para la defensa visitante.

A los 35 minutos llegó el segundo. Enzo Fernández lanzó una gran habilitación larga para la proyección de Agustín Giay, que desbordó y asistió a Álvarez. Apenas cuatro minutos después, Paz recibió otro pase filtrado, superó a varios defensores y definió con un potente derechazo, casi sin ángulo, para establecer el 3-0.

La superioridad argentina se profundizó antes del descanso. A los 42 minutos, Álvarez encaró a la defensa rival y convirtió el cuarto con un zurdazo al primer palo. Costa Rica apenas había logrado inquietar a Emiliano Martínez con una llegada de Jeyland Méndez a los 18 minutos. Del otro lado, Gianluca Prestianni también estuvo cerca de marcar, pero su remate colocado terminó contra uno de los palos.

Mastantuono y los cambios también hicieron su aporte

Con la diferencia de cuatro goles, Scaloni aprovechó el entretiempo para mover el equipo. Franco Mastantuono ingresó por Paz, José Manuel López reemplazó a Álvarez y Gonzalo Montiel ocupó el lugar de Giay. Los cambios tuvieron un efecto inmediato: a los 47 minutos, el juvenil recibió dentro del área y definió al primer palo para convertir el quinto tanto. Más tarde ingresó Thiago Almada por Enzo Fernández, mientras que Mariano Troilo y Aaron Anselmino tuvieron sus debuts en la selección mayor. La goleada permitió que el entrenador ampliara las opciones disponibles y les diera minutos a futbolistas que forman parte de la renovación del plantel.

Aunque el ritmo bajó durante algunos pasajes del complemento, Argentina no renunció a buscar más goles. A los 77 minutos, Mac Allister recuperó la pelota en campo rival, intentó habilitar a Mastantuono y aprovechó un rebote para eludir a un defensor y definir el 6-0.

El cierre llegó a los 88 minutos. Mastantuono volvió a aparecer después de una combinación con Giuliano Simeone por la derecha. El futbolista surgido en River encaró hacia su zurda y sacó un remate bajo que se le escapó al arquero para sellar el 7-0 definitivo. Su doblete, después de ingresar desde el banco, fue una de las imágenes destacadas de la noche en el Kempes.

La victoria también dejó señales positivas en otros sectores del equipo. Máximo Perrone aprovechó su oportunidad como titular, Nico Paz volvió a destacarse en Córdoba y los ingresos de los juveniles le permitieron a Scaloni observar alternativas en distintas posiciones. El resultado llegó, además, en un momento de transición para el seleccionado, que afrontó el encuentro sin Lionel Messi y con el entrenador recientemente renovado hasta 2030.

El mensaje de los protagonistas después de la goleada

La contundencia del resultado contrastó con la imagen que había dejado el equipo frente a Uruguay. Si bien Costa Rica ofreció una resistencia menor, la Argentina mostró asociaciones ofensivas, eficacia y recursos individuales para resolver el encuentro con amplitud. El Kempes fue escenario de una noche de celebración, aunque el estadio presentó numerosos lugares vacíos.

Después del partido, Emiliano “Dibu” Martínez, que igualó el récord de Sergio “Chiquito” Romero con 47 vallas invictas en la selección, destacó la importancia de volver a ganar después de la caída anterior y reconoció el desafío que representa esta etapa sin Messi. “Era importante volver a ganar sin Leo. Sabíamos que teníamos que dar un pasito más después de lo de Uruguay. Queríamos volver a enamorar a esta gente. Obviamente es difícil sin Leo”, expresó.

El arquero también valoró el entusiasmo de los futbolistas más jóvenes y su aporte al grupo. “Las ganas de seguir siempre están porque los chicos aman venir acá y te contagian”, señaló. Además, explicó que su regreso sin máscara, después de la fractura de mandíbula, implicó un riesgo: “Era un riesgo jugar sin máscara, pero yo sentía que no podía dar el 100% con la máscara y mis compañeros me necesitan al 100%”.

Mastantuono, autor de dos goles, se refirió a la convivencia entre los referentes y los jugadores que buscan ganar espacio en el seleccionado. “Es una mezcla que es buena. Nosotros seguimos la guía de los grandes, que ya ganaron todo con esta camiseta y siguen con las mismas ganas de siempre. Y nosotros somos chicos y seguimos tirando para adelante”, sostuvo.