Arroyito celebrará este lunes 23 de noviembre un nuevo aniversario de sus orígenes con una ceremonia por el Día del Origen, fecha que recuerda el primer registro histórico del antiguo paraje que dio inicio a la ciudad.

El acto se realizará desde las 19 horas en la Capilla Histórica San Cayetano y contará con la participación de autoridades municipales. El intendente Gustavo Benedetti invitó a los vecinos a sumarse a la conmemoración.

La fecha recuerda el primer empadronamiento del paraje Arroyito, realizado en 1778, cuando los registros históricos contabilizaron 220 habitantes y 34 viviendas en el lugar.

Ese relevamiento es tomado como referencia para celebrar cada 23 de noviembre el nacimiento histórico de la comunidad y mantener vigente la memoria sobre los primeros pobladores.



