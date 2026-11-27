Un comerciante de 38 años fue baleado este viernes por la mañana durante un ataque ocurrido en un local de regalería y artículos navideños del centro de Villa María. El episodio se registró en One Shopping, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250, entre las calles Entre Ríos y Mendoza.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta Keller 110. Uno de ellos ingresó al comercio y efectuó un disparo contra uno de los propietarios, mientras su acompañante permanecía en el exterior. El proyectil impactó en la zona del omóplato.

En un primer momento, los testimonios de clientes que estaban en el lugar indicaron que podría haberse tratado de un intento de robo, ya que los jóvenes habrían exigido dinero antes de efectuar el disparo. Sin embargo, la fiscal Juliana Companys descartó esa hipótesis, debido a que los agresores no se llevaron efectivo ni mercadería.

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La principal línea de investigación apunta ahora a un posible ajuste de cuentas, aunque los motivos del ataque todavía no fueron esclarecidos. Tras el disparo, una ambulancia de Bomberos Voluntarios de Villa María acudió al comercio con cuatro efectivos. El personal asistió al trabajador, quien se encontraba consciente, aunque desorientado en tiempo y espacio, y lo trasladó de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde permanece internado.

En paralelo, según trascendió, los sospechosos abandonaron la motocicleta a pocas cuadras del establecimiento, por lo que los investigadores ya cuentan con la patente del vehículo y trabajan para identificar a los responsables. Además, la Fiscalía aguardaba la intervención de un intérprete de chino mandarín para tomarle declaración al otro propietario del comercio, quien no habla español con fluidez.