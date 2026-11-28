Tiene 13 años, vive en Devoto, en el departamento San Justo, y cuando mira el cielo no ve solamente nubes: intenta descifrar qué está pasando en la atmósfera y anticipar lo que puede ocurrir. Bautista Ricca Trucco convirtió una curiosidad que nació en la infancia en una pasión por la meteorología, una actividad a la que le dedica buena parte de su tiempo libre y que ya lo llevó a trabajar junto a aficionados y especialistas de distintos puntos del país.

“Desde muy chiquito, alrededor de los seis, siete años, siempre miré el cielo. Desde muy chiquito me encantó mirar las nubes, la naturaleza. Y por ahí hasta los 10, 11 años es donde me metí en la meteorología técnica”, contó durante una entrevista con Punto a Punto Radio. Su interés fue creciendo con la lectura de libros, la consulta de páginas especializadas y el aprendizaje de herramientas para interpretar los fenómenos atmosféricos.

En su casa tiene una estación meteorológica que compró con sus propios medios, además de un pluviómetro y dos anemómetros portátiles. También consulta los datos de la red provincial de estaciones meteorológicas. Cada instrumento cumple una función: el anemómetro mide el viento y, en su caso, también la temperatura; mientras que las estaciones permiten registrar variables como humedad, presión atmosférica, punto de rocío y temperatura del suelo, entre otras.

“Las estaciones meteorológicas miden cualquier cantidad de cosas, dependiendo del modelo, obviamente”, explicó. Para Bautista, esos registros son una base fundamental para analizar lo que sucede en su localidad y complementar la información con modelos meteorológicos que permiten anticipar posibles escenarios.

Su actividad no se limita a observar los datos. Integra un grupo de trabajo que él mismo ayudó a formar junto a compañeros de Buenos Aires y que reúne a más de 22 personas, entre aficionados y especialistas. Allí participan, entre otros, el meteorólogo José Bianco, Bruno Tavares y Matías Medero. El objetivo es compartir información, analizar fenómenos y desarrollar herramientas propias para elaborar pronósticos.

“Estamos todos en un grupo, justamente el grupo lo armé yo, con un grupo de compañeros de Buenos Aires, hace algunos meses”, relató. Y agregó que trabajan en sus propias computadoras para construir modelos meteorológicos y profundizar los análisis. Uno de ellos utiliza el sistema WRF, de alta resolución, que permite observar áreas más pequeñas, como la región central del país o sectores específicos de Córdoba. “Nosotros creamos uno que tiene más de 50 variables y de ahí sacamos nuestros propios análisis”, explicó.

El adolescente que analiza tormentas y comparte alertas

En Devoto, su pasión ya es conocida. Los vecinos suelen consultarlo sobre el pronóstico, especialmente cuando se aproximan fenómenos meteorológicos importantes. Bautista entiende que su trabajo también tiene una función de servicio.

“Generalmente, todos los días, sobre todo cuando hay eventos, les brindo información oficial y también los análisis que nosotros hacemos”, contó. Su cuenta, @bautistormchaser07, funciona como un espacio de difusión de información meteorológica, seguimiento de tormentas y registros de fenómenos. Cuando detecta una situación que puede representar un riesgo, primero comparte el análisis con su grupo de trabajo y luego recurre a redes de difusión más amplias, entre ellas un espacio de alertas meteorológicas con más de 400 integrantes de la provincia.

“Siempre oficial, siempre verificada”, aclaró sobre la información que comparte. La precisión es una de sus principales preocupaciones, porque sabe que un pronóstico puede influir en las decisiones cotidianas de muchas personas.

“Me encanta analizar muchísimo, a fondo, lo que puede llegar a ocurrir, para obviamente no desinformar”, sostuvo. Sin embargo, también reconoce que la meteorología tiene un margen de incertidumbre: “La meteorología es muy complicada, un mínimo cambio de patrones y te modifica todo”.

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Entre la escuela y el sueño de estudiar

La meteorología ocupa un lugar central en su vida, pero Bautista también intenta cumplir con sus obligaciones escolares. Cursa la secundaria, va al gimnasio y reconoce que no siempre resulta sencillo combinar las actividades cotidianas con el seguimiento de fenómenos que pueden desarrollarse en cualquier momento.

“Trato de hacer mi mayor esfuerzo en la escuela, teniendo en cuenta que también me gusta muchísimo la meteorología”, explicó. Incluso contó que, cuando se aproxima una tormenta importante, le cuesta concentrarse en otra cosa. “No es fácil ir a la escuela teniendo tremenda tormenta, con una estructura, y es algo que a veces te llama la atención”, comentó.

La pasión también lo llevó a tomar alguna decisión poco habitual para un estudiante. Consultado sobre si alguna vez faltó a clases para observar un fenómeno meteorológico, respondió entre risas: “Sí, lo hice, dije que me dolía la panza y falté”.

En su tiempo libre también disfruta de andar en bicicleta por los caminos rurales de Devoto. Pero incluso en esos recorridos encuentra motivos para observar el entorno y seguir aprendiendo. Durante la entrevista, explicó que los comportamientos de algunos animales pueden ofrecer señales relacionadas con cambios en las condiciones ambientales, aunque aclaró que no los utiliza como reemplazo de los instrumentos y los modelos. “Los animales no toman en cuenta todos los otros parámetros que expliqué recién. Es instinto”, sostuvo.

Su formación también empezó a abrirle puertas en el ámbito académico. Después de una visita a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, conoció a investigadores y profesionales vinculados con la meteorología. Allí recibió una invitación de Marcelo García, integrante del Conicet y del Proyecto Matteo, una iniciativa relacionada con el monitoreo automatizado del tiempo y la participación de estudiantes en la producción de datos científicos.

“Me invitó a participar en el mismo proyecto. Así que nada, estoy ahí continuamente pasando datos de mi zona que a ellos les sirven un montón y voy a poder tener el honor de participar con mucho gusto con ellos”, contó.

Bautista sabe que todavía tiene mucho por aprender y que su camino profesional recién comienza. Pero cuando le preguntaron si piensa estudiar meteorología, no dejó lugar a dudas: “Exactamente, sí o sí”. Mientras tanto, sigue mirando el cielo desde Devoto, recopilando información, analizando modelos y compartiendo alertas. A los 13 años, encontró en la meteorología mucho más que un pasatiempo: una vocación que ya empieza a vincularlo con la ciencia y con una comunidad que busca comprender mejor el clima.