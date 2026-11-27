A casi una semana del temporal que afectó a San Francisco, el intendente Damián Bernarte aseguró que la ciudad logró recuperar gran parte de su funcionamiento habitual, aunque advirtió que aún quedan trabajos complejos por realizar y que los daños en el arbolado representan una inversión millonaria.

"La imagen que da la ciudad hoy, a seis días del evento, es muchísimo mejor. Uno pasa por las plazas del sector céntrico y, salvo cuando ve los troncos levantados con las raíces de árboles grandes, no te das cuenta de que hubo una tormenta hace seis días", afirmó.

Temporal en San Francisco

El jefe municipal destacó que la recuperación fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, bomberos voluntarios, EPEC, el Gobierno provincial y los propios vecinos.

"Se ha trabajado muchísimo y muy bien. Ha hecho un gran trabajo el personal municipal de todas las secretarías, especialmente la Secretaría de Servicios Públicos. Los vecinos han sido muy solidarios y también los funcionarios municipales, trabajadores y voluntarios siguen formando cuadrillas para la recolección de ramas", señaló.

Bernarte también remarcó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba desde las primeras horas posteriores al temporal.

"El gobernador, a la hora y media del evento, ya me había llamado. Después se comunicaron todos los ministros. La situación de hoy obedece a un trabajo colectivo entre Defensa Civil, el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad y los vecinos", sostuvo.

Daños millonarios y tareas pendientes

Aunque la mayoría de los servicios ya fueron restablecidos y la ciudad recuperó gran parte de su aspecto habitual, el intendente indicó que todavía quedan intervenciones que demandarán tiempo, principalmente el retiro de grandes troncos y la recomposición del arbolado.

"En el tema del arbolado nada más llevamos alrededor de 620 millones de pesos", precisó. Además, advirtió que la recuperación del patrimonio forestal será un proceso de largo plazo.

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"Los árboles los vamos a volver a plantar inmediatamente, pero que vuelvan a tener la estructura que tenían al momento de su caída probablemente yo no lo vuelva a ver", expresó.

Preparativos para nuevas lluvias

Bernarte explicó que el municipio ya venía trabajando en acciones preventivas, principalmente en el mantenimiento de la red de desagües. "Hemos hecho el mantenimiento de cerca de 80 kilómetros de canales a cielo abierto que rodean la ciudad y nuevas obras de canales entubados. Hoy el agua que antes tardaba dos días en evacuarse, lo hace en aproximadamente dos horas", indicó.

Según explicó, esas obras permitieron mejorar la respuesta de la ciudad ante las lluvias, aunque reconoció que la reconstrucción total del arbolado y la eliminación de los últimos rastros del temporal demandarán más tiempo.