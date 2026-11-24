El jefe de bloque en Diputados de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni , presentó la fórmula Gonzalo Roca-Laura Rodríguez Machado para la intendencia de Córdoba en las elecciones municipales 2027.

El anuncio se realizó a través de un streaming de la fuerza libertaria, según publicó CBA24n .

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Elecciones 2027

La dupla Roca-Laura Rodríguez Machado , presentada por Bornoroni, deja de lado por el momento la posibilidad de una alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) en el distrito capitalino.

También descarta la eventual candidatura a intendente del senador nacional Luis Juez , aliado de la Libertad Avanza.

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Roca y Rodríguez Machado

Gonzalo Roca es diputado nacional y vicepresidente de la Libertad Avanza Córdoba. Es abogado, empresario y uno de los hombres cercanos a Bornoroni.

Laura Rodríguez Machado es diputada nacional y una de las referentes de Patricia Bullrich en la provincia. Fue senadora nacional y asesora de la secretaría de Finanzas durante la gestión del intendente Germán Kammerath (1999-2003).