La Unidad Territorial Integrada 14 lanzó un pedido de colaboración para encontrar a Alma Celeste Luna, de 11 años, y Mía Azul Luna, de 12, cuyo paradero es buscado en la ciudad de Córdoba, según informó el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la información oficial, Alma Celeste mide aproximadamente 1,30 metros, es de contextura delgada y tiene cabello oscuro, a la altura de los hombros, con flequillo recto.

En tanto, Mía Azul mide cerca de 1,40 metros, también es de contextura delgada y tiene cabello castaño claro, con corte a la altura de los hombros y flequillo recto.

Desde la Justicia solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre las niñas se comunique con la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en boulevard Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, al teléfono 448-1016, internos 34661, 34662, 34663 o 34664. También se puede brindar información en cualquier dependencia policial o judicial.