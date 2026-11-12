Calor extremo en Córdoba: la temperatura llegará a 36° y el alivio recién llegaría con fuertes lluvias

Córdoba vivirá este jueves una nueva jornada de calor intenso, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados y sin probabilidades de lluvias, en un contexto de cielo despejado y condiciones estables durante gran parte del día.

Durante la mañana, el termómetro marcaba 24°, con una sensación térmica similar. La humedad se ubicaba en 58%, mientras que la visibilidad era de 10 kilómetros y el viento soplaba de manera leve desde el sector noroeste, favoreciendo un ambiente cálido.

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 19° y una tarde muy calurosa, con predominio del sol y sin alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

El viernes llegaría el pico de calor

Las temperaturas continuarán en ascenso durante el viernes, cuando se espera una máxima de 37°, la más alta del período previsto.

Sin embargo, ese calor estará acompañado por un cambio de tiempo que dará paso a lluvias intensas, marcando el inicio de un período de inestabilidad.

Tormentas y descenso de la temperatura

El sábado persistirían las lluvias intensas y la temperatura experimentaría una baja significativa, con una máxima prevista de 27°.

La inestabilidad continuaría durante el resto del fin de semana y el comienzo de la próxima, aunque con precipitaciones de menor intensidad.

Según el pronóstico, el domingo la temperatura oscilará entre 20° y 32°, con lluvias ligeras. El lunes se espera una máxima de 27°, acompañada por lluvias moderadas, mientras que el martes se mantendrían condiciones similares, con registros de entre 18° y 27° y precipitaciones leves.