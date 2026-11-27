La Municipalidad de Córdoba clausuró ocho establecimientos durante la madrugada de este viernes y desarticuló seis fiestas estudiantiles clandestinas, conocidas como "Casi Sexto". Más de 1.200 menores fueron desalojados y puestos a resguardo.

Los operativos estuvieron a cargo del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), en articulación con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba. Fueron ocho actuaciones en distintos puntos de la ciudad. Según el municipio, la concurrencia total rondaba los 1.770 asistentes, en su mayoría menores de edad. Se labraron ocho actas de infracción.

Fiestas clandestinas - operativo Fiscalización y control

Las intervenciones se realizaron en:

•José María Eguía Zanón 9107 •Caimbé 630 y 669 •Estel Gutiérrez Laulme 5225 •Calazans 254 •José Enrique Ordóñez 246 •Luis de la Cruz 288 •barrio El Palmar

Entre las irregularidades, el municipio detalló espectáculos públicos sin autorización, consumo de alcohol por parte de menores, falta de habilitación y ruidos molestos.

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En uno de los procedimientos, en una fiesta con unos 400 menores, los inspectores retiraron bebidas alcohólicas de las trafics usadas para trasladar a los estudiantes. Así lograron interrumpir la actividad y acompañar el desalojo.

Además, en patrullajes preventivos se controlaron plazas y parques de distintos barrios. Los equipos verificaron que no hubiera consumo de alcohol en la vía pública ni venta de bebidas fuera del horario permitido en kioscos y comercios.

Desde la Municipalidad recordaron que las celebraciones de cierre de ciclo como los "Casi Sexto" requieren autorización y condiciones de seguridad, y que los controles buscan prevenir situaciones de riesgo.