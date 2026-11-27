El tiempo en Córdoba tendrá este viernes 27 de noviembre una jornada estable, con temperaturas agradables y cielo mayormente cubierto. El pronóstico no anticipa precipitaciones y las condiciones se mantendrán favorables para realizar actividades al aire libre.

La temperatura mínima será de 16°C, mientras que por la tarde el termómetro llegará hasta los 28°C, en una jornada con viento leve del sector norte que sostendrá un ambiente cálido.

"Son doce horas de música, la gente no puede dormir": vecinos de Villa Belgrano reclaman por las fiestas en el Kempes

Durante la mañana, la ciudad registró 18°C, humedad del 78%, visibilidad de 10 kilómetros y viento de 13 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un 20%.

Pronóstico extendido: cuándo podrían regresar las lluvias a Córdoba

Las perspectivas para los próximos días muestran un aumento gradual de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 34°C hacia comienzos de diciembre.

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, el pronóstico anticipa jornadas alternadas entre cielo despejado y muy nuboso, con viento predominante del noreste y una humedad que variará entre el 27% y el 89%.