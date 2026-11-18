Un tribunal integrado por jurados populares dictó el veredicto condenatorio en el juicio seguido a seis efectivos del Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco y Ángela Etudie, la pareja del múltiple asesino Roberto José Carmona, por su trágica evasión ocurrida en diciembre de 2022 en la ciudad de Córdoba.

El juicio culminó esta tarde en la Cámara 8a. del Crimen de Córdoba, presidida por el vocal Marcelo Jaime.

La pareja de Roberto Carmona contó que él había hecho un boquete para fugarse de la cárcel de Chaco

Evasión dolosa

La resolución judicial impuso las mayores sanciones penales a quienes fueron considerados responsables a título doloso por la fuga del múltiple homicida.

A pesar de las numerosas condenas que tenía por asesinatos cometidos en su derrotero criminal, un juez de Chaco autorizó a Carmona a ser trasladado desde aquella provincia hasta la ciudad de Córdoba para visitar a su pareja.

Las condenas impuestas son las siguientes:

Juan José Penayo fue declarado autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión dolosa en concurso real y recibió la pena de tres años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación absoluta por el triple de tiempo de la condena y la orden de su inmediata detención bajo prisión preventiva.

Raúl Antonio Bocalón es el padre del taxista asesinado por Carmona después de su fuga.

La pareja de Carmona, Ángela Elizabeth Etudie fue condenada a la pena de 3 años de prisión efectiva. El fallo dispuso que la modalidad de detención quedará supeditada al trámite sobre la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa.

Juicio a "La Hiena Humana": condenan a Roberto Carmona a prisión perpetua por el asesinato al taxista

En el caso de los cinco guardiacárceles restantes que integraban la comitiva de traslado y custodia, el jurado popular resolvió condenarlos como autores de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión culposa en concurso real, fijando penas de ejecución condicional, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la sanción y la multa máxima de ley:

Leandro Omar González: 2 años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial.

David Rubén Bravo: 1 año y 7 meses de prisión, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena y la multa máxima legal.

Líber Omar Salinas: 1 año y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación especial.

Walter Gustavo Gómez: 1 año y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación especial.

Jorge Antonio Sánchez: 1 año y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación especial.

Hugo Almirón, fiscal de Cámara

En el proceso actuó como querellante particular Raúl Antonio Bocalón —padre del taxista Javier Bocalón, asesinado por Carmona durante la huida— patrocinado por Carlos Nayi.

El fiscal de Cámara. Hugo Almirón, había solicitado penas efectivas para todos.