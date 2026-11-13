Córdoba bajo alerta por tormentas severas: cayó granizo en el interior y se esperan lluvias intensas

El calor intenso que marcó la jornada de este viernes en Córdoba dio paso a un escenario de inestabilidad, con tormentas de variada intensidad en distintos sectores de la provincia. En General Roca, en el sudeste provincial, una fuerte pedrea sorprendió a los vecinos. Ante el avance del sistema de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos a corto plazo por fenómenos fuertes y severos, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El organismo también mantiene advertencias para diferentes sectores del territorio cordobés.

En su última actualización disponible, el SMN incluyó bajo avisos por tormentas severas a sectores de los departamentos General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Tercero Arriba y Unión. También difundió advertencias para otras zonas de Córdoba, entre ellas Marcos Juárez.

El organismo advirtió que algunas tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Para las áreas alcanzadas por los avisos más severos, se estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En otros sectores bajo advertencia, los registros previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros. La situación también alcanza a otras provincias de la región central, como Santa Fe, San Luis y Buenos Aires, donde el organismo emitió avisos por tormentas y fuertes vientos.

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Descenso de temperatura: cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El ingreso de viento del sector sur marcará un cambio en las condiciones meteorológicas y provocará un descenso de la temperatura después de la máxima de 36° registrada este viernes.

Para este sábado 14 de noviembre, se espera una jornada más fresca, con precipitaciones durante la madrugada y la mañana y una máxima que rondará los 28°, según las previsiones difundidas para la provincia. La inestabilidad podría continuar durante buena parte del día, aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde.

El domingo podría registrarse una pausa en las lluvias, con un nuevo repunte de la temperatura y una máxima cercana a los 30°. Sin embargo, el panorama volvería a desmejorar al comienzo de la próxima semana, con probabilidad de tormentas y chaparrones entre el lunes y el jueves.

El escenario todavía puede presentar cambios, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y prestar atención a los avisos vigentes para cada departamento.