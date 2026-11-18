Con la llegada de la temporada alta de vacaciones, Google dio a conocer cuáles son los destinos y términos más consultados por los argentinos en el Buscador. En el ranking de búsquedas de turismo y viajes de los últimos tres meses, predominan los destinos nacionales. y el uso de herramientas digitales para comparar precios, hacer trámites y armar la valija.

Estos patrones de búsqueda confirman cómo la tecnología acompaña la evolución del sector turístico y las nuevas exigencias de los usuarios. En este sentido, Pablo Charnas, Gerente Comercial para la Industria de Turismo y Finanzas de Google Argentina, explicó: “El Buscador es un termómetro de la intención de viaje de los argentinos y de cómo se van transformando sus prioridades al organizar una escapada o sus vacaciones. De hecho, hoy el 51% de las búsquedas se realizan sin un destino predeterminado, lo que demuestra que las personas recurren a Google desde la etapa inicial de descubrimiento”.

Rueda Eiffel, Parque Sarmiento. | Crédito: Martin Bustos

Radiografía argentina de destinos vacacionales

Buenos Aires, Mendoza y Córdoba están al frente en cuanto al interés de viajes a nivel nacional, mientras que Brasil es el primer destino internacional más popular:

En el rubro Destinos y viajes (“Viajes a…”), lideran Brasil, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bariloche.

Conectividad por tierra y aire

En los últimos tres meses, el deseo de viajar por la Argentina también se reflejó en el volumen de consultas sobre transporte terrestre y aéreo. La Ruta Nacional 40 es tendencia entre quienes buscan viajar en auto, mientras que Aeroparque, Ezeiza y Córdoba encabezaron las consultas aeroportuarias:

En Aeropuertos más buscados, encabezaron Aeroparque Jorge Newbery (AEP), Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE), Aeropuerto Internacional Córdoba (COR), Aeropuerto Internacional Bariloche (BRC) y Aeropuerto Internacional Mendoza (MDZ).

Piletas naturales, Brasil. | Crédito: Cedoc

Planificación, presupuesto y equipaje

Los argentinos se apoyan cada vez más en herramientas digitales. En los últimos cinco años, las búsquedas “seguro médico para viajar” subieron un 130%, “seguro de viaje” más de un 90% y el interés por “pasaporte” aumentó un 50%.

Al analizar la categoría Turismo, las consultas que más crecieron en los últimos tres meses vs. el período anterior son: “A cuánto está un viaje a Disney” (+460%); “dónde viajar barato” (+130%); “dónde viajar en verano” (+60%), y “cuánto demora un viaje a Caribe desde Argentina” (+30%).

Finalmente, a la hora de pensar en accesorios para viaje, las búsquedas que registraron mayor crecimiento en los últimos 12 meses fueron: “mochilas para viaje en avión” y “cuellera para viaje” (ambas con aumentos puntuales extraordinarios); “bolsas al vacío para viaje” (+80%), y “secador de pelo para viaje” (+60%).

Un dato curioso es el interés creciente por un accesorio en particular: en los últimos cinco años el término “medias de compresión” trepó un 100%.