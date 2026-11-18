La empresa farmacéutica AstraZeneca resolvió desvincular a Martín Roberto Díaz, el hombre detenido por la violenta agresión contra un médico en una pizzería de barrio Docta, en la ciudad de Córdoba.

Díaz, de 47 años, era gerente de ventas médicas en la compañía. La decisión fue comunicada luego de que el episodio tomara estado público y mientras el acusado continúa detenido por orden de la Justicia.

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A través de un comunicado, la empresa remarcó que rechaza cualquier manifestación de violencia y sostuvo que ese tipo de conductas no son compatibles con los valores de la organización ni tienen lugar dentro de su ámbito laboral.

El acusado permanece alojado a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, que en los últimos días agravó la imputación en su contra.

Un antecedente que podría incorporarse al expediente

La investigación también contempla un episodio ocurrido en junio de 2024, cuando Díaz fue denunciado por un joven que aseguró haber sido agredido durante una discusión de tránsito.

Según trascendió, el abogado que representa a Sampietro solicitó que ese antecedente sea incorporado a la causa actual como parte del análisis de la conducta del imputado.