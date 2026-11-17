La Municipalidad de Córdoba informó que durante un operativo de fiscalización de rutina, personal del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) “constató el arrojo ilegal de una gran cantidad de restos cárnicos en un sector público entre los barrios Yapeyú y Parque del Este, sobre avenida Intendente Ramón Bautista Mestre”.



“Se encontraron embutidos y productos cárnicos en avanzado estado de descomposición, junto con envases, etiquetas y documentación que permitieron identificar su vinculación con Frigorífico Qualita S.A., establecimiento comercial radicado en Colonia Caroya”, indica un comunicado.





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Frigorífico de Colonia Caroya

“El acta de constatación reflejó la disposición indebida de residuos en la vía pública, en infracción al artículo 219 y ss. de la Ordenanza N.º 12.468 (Código de Convivencia Ciudadana). La disposición ilegal de residuos es una falta grave que afecta la salud de las personas y tiene consecuencias ambientales y sanitarias”, agrega el documento.

“El hecho es analizado por la Justicia Administrativa de Faltas, que podrá aplicar multas millonarias, medidas en Unidades Económicas Municipales (UEM), equivalentes a ocho litros de nafta de menor octanaje, que actualmente es de $16.456,00”, precisa el texto.

“El Art. 219 del Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba establece que los generadores, transportistas, operadores y/o responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos que incumplieren las normas municipales en la materia serán sancionados con una multa de doscientos (200) a dos mil (2000) U.E.M”, detalla el documento.







“La Municipalidad realizó a su vez una denuncia penal ante las autoridades judiciales para que se determinen las eventuales responsabilidades. Esto implica la posible comisión de delitos vinculados con la disposición de estos residuos y el riesgo generado para la salud pública”, cierra el comunicado.



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Denuncias

Ante una situación de arrojo clandestino de residuos, los vecinos pueden hacer la denuncia en Mi Docta o comunicarse al Whatsapp de la subsecretaría de Higiene Urbana 351-2860966, las 24 horas.

Otras vías de contacto son: 4285600 int. 7601/02/06, de lunes a viernes de 7 a 13; al 351-2089133, de 8:00 a 18:00. También se puede enviar un correo con la denuncia a [email protected]

Fuente: Municipalidad de Córdoba.