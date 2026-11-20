Dos hombres de 44 y 48 años fueron detenidos por el homicidio de Claudio Alberto Garavaglia, el hombre de 65 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta en un tramo de la ruta entre Los Cocos y La Cumbre.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Cosquín, que imputó a ambos como presuntos coautores del crimen. Los acusados quedaron a disposición de la fiscal interviniente y serán alojados en el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal, uno de los detenidos mantenía una estrecha relación con Garavaglia, aunque ese vínculo habría sufrido un “abrupto distanciamiento” antes del homicidio.

Entre las circunstancias que se investigan como posibles desencadenantes aparece un conflicto vinculado al reclamo de restitución de un inmueble, además de otras situaciones que permanecen bajo análisis.

El vínculo con una denuncia previa

Según trascendió, uno de los detenidos sería el padre de un joven que había denunciado a Garavaglia por un presunto abuso sexual ocurrido años atrás, cuando el denunciante era menor de edad.

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Garavaglia había sido imputado en una causa por abuso sexual agravado por su cualidad de guardador, debido al vínculo de cercanía que existía entre ambos.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos realizados en distintos domicilios, los investigadores secuestraron elementos de interés probatorio para la causa y también armas de fuego en uno de los lugares allanados.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa abierta, que no se descartan otras líneas investigativas y que tampoco se descarta la posible participación de más personas.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones para preservar las medidas probatorias pendientes y las garantías constitucionales de los involucrados.