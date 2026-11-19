La investigación por el asesinato de un hombre de 65 años, cuyo cuerpo apareció calcinado dentro de una camioneta sobre la ruta nacional 38, se concentra en un antecedente judicial: la víctima estaba imputada por abuso sexual contra un menor de edad. La Fiscalía de Cosquín considera que esa causa es la línea más firme y que el crimen habría sido una represalia.

La víctima fue identificada como Claudio Alberto Garavaglia, tarotista, domiciliado en barrio Independencia, de la ciudad de Córdoba, y titular de la Toyota SW4 que ardía en la madrugada del miércoles 18 de noviembre. El fuego fue advertido alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 68, en el sector norte de La Cumbre, entre esa localidad y Los Cocos.

El antecedente judicial surge de un expediente que tramita en la capital provincial a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique. Según la publicación de Radio Mitre Córdoba y confirmaron fuentes judiciales, Garavaglia estaba imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de guardador.

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De acuerdo con los datos que circulan en el ámbito judicial, los hechos denunciados habrían ocurrido hace unos cinco años, cuando el denunciante tenía alrededor de 15. Habría existido entre ambos un vínculo cercano, de tipo familiar. El joven presentó la denuncia el 23 de septiembre de este año y la imputación se concretó el 5 de octubre.

Una fuente con conocimiento del expediente explicó a Radio Mitre Córdoba que, por el tiempo transcurrido desde los hechos, el fiscal entendió que no existía riesgo procesal. Por eso no se dictó la prisión preventiva. Las pericias psicológicas del denunciante estaban fijadas para diciembre, y las del imputado, para febrero.

El hallazgo

Bomberos voluntarios, policía, personal de Defensa Civil y de la Caminera llegaron al lugar para controlar las llamas. Al terminar, encontraron un cadáver completamente calcinado en el asiento trasero. El estado de los restos impidió, en las primeras horas, establecer la identidad e incluso el sexo de la víctima. La Caminera cortó el tránsito y dispuso desvíos por La Cumbre y Los Cocos.

El cotejo dominial del vehículo y las pericias permitieron identificar a Garavaglia. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, informó este jueves que el cuerpo correspondería al propietario de la camioneta.

El informe preliminar cambió el rumbo de la causa. Según la Fiscalía, la víctima murió por múltiples heridas de arma blanca, ubicadas sobre todo en el cuello y el tórax. Los investigadores también establecieron, de manera preliminar, que el fuego se provocó cuando Garavaglia ya estaba muerto, con la presunta intención de destruir evidencia. Hasta ahora no hay detenidos ni imputados por el homicidio.