La investigación por el hombre hallado sin vida dentro de una camioneta incendiada sobre la Ruta Nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos, dio un giro tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. El estudio forense determinó de manera preliminar que la víctima habría muerto como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca y no por efecto del fuego.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el cuerpo correspondería a Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, domiciliado en la ciudad de Córdoba y propietario de la Toyota SW4 en la que fue encontrado.

Misterio en Córdoba: hallaron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta incendiada

Las pericias señalaron que las lesiones se concentraban principalmente en el cuello y el tórax, un dato que orienta la pesquisa hacia un ataque con arma blanca previo al incendio del vehículo.

Los especialistas también concluyeron, en esta primera etapa de la investigación, que la camioneta habría sido incendiada cuando el hombre ya había fallecido. Esa circunstancia refuerza la sospecha de que el fuego fue utilizado para intentar eliminar rastros vinculados al crimen.

La causa es investigada por la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, que desde el inicio trabaja bajo la calificación de homicidio y procura reconstruir cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron.