Tres personas, dos hombres de 21 y 24 años y una mujer de 22, fueron detenidas este viernes por su presunta participación en el ataque armado contra un comerciante chino en Villa María. Los sospechosos, oriundos de la provincia de Buenos Aires, fueron interceptados en la Terminal de Ómnibus de Bell Ville cuando se disponían a viajar hacia Buenos Aires.

El procedimiento permitió avanzar en la investigación del ataque ocurrido durante la mañana en un local comercial del centro de la ciudad. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 2, a cargo de la fiscal Juliana Companys, imputados como presuntos autores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Además, los investigadores localizaron la motocicleta presuntamente utilizada en el ataque. Durante los procedimientos secuestraron una pistola calibre .380, tres teléfonos celulares y prendas de vestir.

La víctima, de 37 años y nacionalidad china, recibió un disparo en el hombro izquierdo cuando uno de los agresores ingresó a su comercio y efectuó un disparo. Su cómplice lo esperaba en el exterior a bordo de una motocicleta. Actualmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Pasteur.

El episodio ocurrió en One Shopping, un local de regalería y artículos navideños ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250, entre las calles Entre Ríos y Mendoza. En un primer momento, los testimonios de clientes indicaron que podría haberse tratado de un intento de robo, ya que los atacantes habrían exigido dinero antes de disparar. Sin embargo, la fiscal Companys descartó esa hipótesis porque no sustrajeron efectivo ni mercadería.

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La principal línea de investigación apuntó a un posible ajuste de cuentas, aunque los motivos del ataque todavía no fueron esclarecidos. El despliegue policial fue supervisado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.