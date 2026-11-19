La suspensión de las PASO no sería una señal positiva para los mercados, según el análisis del economista Diego Giacomini, quien cuestionó el objetivo político de la reforma impulsada por el Gobierno nacional y planteó que el foco del riesgo económico está puesto en otros factores.

“Si los mercados, al menos discursivamente, siempre hablan de institucionalidad, la importancia de las reglas, de la seguridad jurídica, de la institucionalidad y bla bla bla”, planteó Giacomini en Punto a Punto Radio (90.7 FM).

En esa línea, explicó que la propia lógica del proyecto apunta a modificar la competencia electoral: “El propio Gobierno admite que lo que quiere hacer y lo dice públicamente es y sirve sobre todo para que nadie le compita por dentro a Javier Milei y del otro lado impida que la oposición se organice”.

Para el economista, la iniciativa “le pone dificultades a competidores por dentro y le pone dificultades a competidores por fuera” y, además, tiene un carácter transitorio porque “es solamente por esta vez” en lo referido a la suspensión de las PASO.

Al analizar el impacto institucional de la medida, Giacomini fue crítico: “Desde la democracia moderna para acá, o sea, 1983 para acá, es el proyecto más casta que he visto en mi vida”.

Y agregó: “El único fin es un fin para lograr claramente un propósito político de un solo partido, de una sola persona”.

“El riesgo es riesgo plan económico”

Giacomini también rechazó que el principal problema económico esté vinculado al escenario electoral opositor y cuestionó el argumento oficial sobre el denominado “riesgo cuca”.

“El riesgo país no está fundamentado por el riesgo cuca como quiere vender el Gobierno”, planteó, y agregó que “acá el riesgo es riesgo plan económico, riesgo Poder Ejecutivo nacional más riesgo equivocada inserción geopolítica de Argentina”.

Sobre la economía, describió un escenario de fuerte desigualdad entre sectores: “Vos tenés así 50% de la economía que le va mal, 30% que la pelea como puede y un 20% que le va muy bien”.

Según su análisis, con esa estructura “la economía no tiene para recuperarse, no tiene de dónde agarrarse”, porque “la deuda se paga con crecimiento económico, no hay vueltas”.

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También cuestionó la capacidad de reacción del Gobierno frente a los datos económicos. “Vos tenés un Poder Ejecutivo nacional que le da la espalda a los datos, que inventa datos e interpreta datos en forma alejada de la realidad”, expresó.

Esa situación, según Giacomini, deriva en un gobierno que “tiene baja capacidad de análisis y si tiene baja capacidad de análisis no tiene capacidad de cambio, no tiene capacidad de reacción”.

La advertencia hacia 2027

Al proyectar los próximos años, el economista anticipó un escenario más complejo. “Se ve un 2027 que va a ser más complicado, más agitado que el 2026”, dijo. Y planteó que “en algún momento vamos a tener más inflación que ahora, peor nivel de actividad que ahora, volatilidad de tipo de cambio más que ahora, con lo cual el riesgo país no va a bajar”.

“Vamos a tener que seguir viviendo en esta coyuntura defendiéndonos de esa macroeconomía que va a afectar negativamente nuestra microeconomía como podamos”, expresó.

También advirtió sobre el impacto laboral: “La pérdida de empresas que generan puestos formales va a continuar. La destrucción de empleo va a proseguir, con lo cual el salario es imposible que mejore en poder adquisitivo e inclusive bastante difícil que mantenga el que tenga hoy”.