El crédito hipotecario puede destrabar el mercado inmobiliario de Córdoba, pero hoy la demanda se concentra en propiedades usadas. Lo planteó Lucas Salim, CEO del desarrollista Proaco, tras el anuncio de una nueva línea de créditos de Bancor.

Salim valoró la noticia sin reservas: “es muy bien recibido”, dijo. Destacó el fondeo que el banco consiguió en la última licitación y la presencia de Bancor en la provincia. “Es bueno que el banco esté activo”, afirmó.

En diálogo con Punto a Punto Radio 90.7 FM, Salim aclaró que no todos los actores del sector reaccionan igual: “hay sectores que van a festejar más que otros”.

Qué demanda el mercado

Salim aclaró que el negocio de la construcción no depende solo de créditos. Los desarrolladores financiaron durante años sus propias ventas, con planes de anticipo y cuotas durante la obra. Pero con costos elevados, el comprador compara.

Según Salim, quien compra por inversión elige usado: una propiedad por debajo del costo de reposición rinde entre 10% y 12% anual en dólares de alquiler. “El capital es inteligente, busca dónde está el mejor negocio”, resumió. Esa opción no atrae a todos. Hay compradores que quieren estrenar o mejorar su calidad de vida.

El resultado, dijo, es una demanda dividida: “el mercado está 70-80% mirando cosas usadas”, y solo un 20% mira lo que desarrollan.

Menos obra hasta que los precios se acomoden

Esa demanda reduce el volumen de construcción. Los desarrolladores usan la única herramienta que tienen para que los precios alcancen a los costos: “producir menos cantidad para que el precio se acomode”. Hoy trabajan con menos stock y lanzan menos proyectos.

Salim espera que el crédito cambie ese escenario. Con financiamiento, los compradores absorberán el stock usado que quedó rezagado, construido a valores anteriores. Cuando el mercado “termine de limpiar el mercado usado”, dijo, los proyectos nuevos volverán a ser viables y la construcción volverá a moverse. “Por eso festejamos que haya crédito hipotecario”, afirmó.

Fondeo a largo plazo

Salim explicó que el alcance de la línea depende del monto que otorgue el banco. Pero destacó una condición: el Gobierno nacional licitará los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) casi todos los meses. Los bancos que coloquen esos fondos en hipotecas podrán participar de nuevas licitaciones y conseguir financiamiento de largo plazo.

Según Salim, esa continuidad evita lo que pasó la última vez que hubo crédito. Los bancos captan depósitos a 30 días y les resulta difícil prestar a 15 o 20 años. Para financiar hipotecas hacen falta fondos institucionales que inviertan a largo plazo, “para que esto no se corte y tenga continuidad”.

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Sobre el programa, el Gobierno nacional prevé movilizar hasta $2 billones del FGS y licitó una tercera tanda de $200.000 millones el 17 de noviembre. Si los bancos no convierten ese dinero en préstamos dentro del plazo, el FGS puede reclamar la devolución anticipada de la parte no colocada.

Producir cuesta más que comprar

Los desarrolladores atraviesan un problema de costos. Salim contó que la construcción en dólares subió con la inflación de los últimos años: un operario que ganaba 300 dólares ahora gana entre 800 y 1.000, y “el costo prácticamente se nos duplique en los últimos 36 meses”.

Los precios no acompañan ese aumento. Los inmuebles usados subieron 10% en ese período, según Salim, y el sector hoy se encuentra con que “tenemos productos que producirlos valen mucho más que comprarlos”. Comparó la situación con un auto nacional frente a uno chino importado: el que fabrica en el país parte en desventaja.

Una apuesta a largo plazo

Frente a un contexto económico y político incierto, Salim no apuesta al corto plazo. Ve el crédito hipotecario de largo plazo como parte de la estabilidad macroeconómica y lo defendió con un horizonte amplio: no apuesta “a qué pasa mañana con el consumo, sino qué pasa con los próximos 20 años de Argentina”.

Para el sector, la clave es que la línea de Bancor y las licitaciones del FGS sigan llegando de forma continua. Ese es el punto del que depende, según el desarrollista, que el mercado nuevo recupere volumen.