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El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.520 pesos y cotiza a 1.570 pesos para la compra.

El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este lunes 16 de noviembre
Cotización del dólar. | Cedoc.
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 06:47

Este lunes 16 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.520 pesos y cotiza a 1.570 pesos para la compra.

El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

• - Compra: $1.570.

• - Venta: $1.520.

DólarBlue

• - Compra: $1.559

• - Venta: $1.591.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.577,61 para la compra, y $1.578,92 para la venta.

Este lunes 16 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera . Así están los valores:

Bancor

• - Compra: $1.520.

• - Venta: $1.575.

ICBC

• - Compra: $1.515.

• - Venta: $1.575.

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