Este miércoles 18 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.525 pesos y cotiza a 1.575 pesos para la compra.

El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

• - Compra: $1.575.

• - Venta: $1.525.

DólarBlue

• - Compra: $1.589

• - Venta: $1.622.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.597,28 para la compra, y $1.599,21 para la venta.

Este miércoles 18 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

• - Compra: $1.525.

• - Venta: $1.580.

ICBC

• - Compra: $1.515.

• - Venta: $1.575.