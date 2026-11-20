El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este viernes 20 de noviembre a $1.585 para la venta.

Dólar Banco Nación

• Compra: $1.535.

• Venta: $1.585.

DólarBlue

• Compra: $1.625.

• Venta: $1.657.

Dólar MEP

El dólar MEP cotiza a $1.639,94 para la compra y 1643,69 para la venta.

Cotización del dólar en Córdoba

Este viernes 20 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.

Bancor

• Compra: $1.535.

• Venta: $1.590.

ICBC

• Compra: $1.525.

• Venta: $1.585.