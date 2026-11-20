El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este viernes 20 de noviembre a $1.585 para la venta.
Dólar Banco Nación
• Compra: $1.535.
• Venta: $1.585.
DólarBlue
• Compra: $1.625.
• Venta: $1.657.
Dólar MEP
El dólar MEP cotiza a $1.639,94 para la compra y 1643,69 para la venta.
Cotización del dólar en Córdoba
Este viernes 20 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.
Bancor
• Compra: $1.535.
• Venta: $1.590.
ICBC
• Compra: $1.525.
• Venta: $1.585.