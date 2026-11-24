El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este martes 24 de noviembre a $1.600 para la venta.
Dólar Banco Nación
• Compra: $1.550.
• Venta: $1.600.
DólarBlue
• Compra: $1.660.
• Venta: $1.692.
Dólar MEP
El dólar MEP cotiza a $1.664,48 para la compra y 1700,72 para la venta.
Cotización del dólar en Córdoba
Este martes 24 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.
Bancor
• Compra: $1.545.
• Venta: $1.600.
ICBC
• Compra: $1.540.
• Venta: $1.600.