El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este martes 24 de noviembre a $1.600 para la venta.

Dólar Banco Nación

• Compra: $1.550.

• Venta: $1.600.

DólarBlue

• Compra: $1.660.

• Venta: $1.692.

Dólar MEP

El dólar MEP cotiza a $1.664,48 para la compra y 1700,72 para la venta.

Cotización del dólar en Córdoba

Este martes 24 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.

Bancor

• Compra: $1.545.

• Venta: $1.600.

ICBC

• Compra: $1.540.

• Venta: $1.600.