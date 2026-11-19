El dólar oficial minorista en el Banco Nación cerró este jueves 19 de noviembre a $1.585 para la venta, luego de registrar una suba de $5 durante la jornada. En Córdoba, las cotizaciones también se acercaron a los $1.600, mientras que los dólares financieros operaron por encima de ese valor.

Dólar Banco Nación

•Compra: $1.530. •Venta: $1.580.

Dólar blue

•Compra: $1.620. •Venta: $1.652.

Dólar MEP

El dólar MEP cotizó a $1.637, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.741.

Cotización del dólar en Córdoba

Este jueves 19 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.

Bancor

•Compra: $1.530. •Venta: $1.585.

ICBC

•Compra: $1.520. •Venta: $1.580.

Caída de acciones y bonos

La jornada estuvo marcada por fuertes caídas en las acciones y los bonos argentinos, que llevaron a los activos financieros a niveles mínimos del año. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió un 6,6% y alcanzó los 910 puntos básicos, tras avanzar más de 60 unidades.

Con este incremento, el indicador acumuló una suba del 58,3% en lo que va de 2026. En Wall Street, los ADR de empresas argentinas registraron pérdidas superiores al 5%. Las principales bajas correspondieron a Banco Supervielle (-5,7%), Globant (-5,4%), BBVA (-4,1%) e YPF (-4,1%).

En el mercado local, el índice MSCI Merval cayó un 0,8% y se ubicó en las 81.780 unidades. Por su parte, los bonos soberanos en dólares, entre ellos Bonares y Globales, retrocedieron en promedio un 1,5%. En el mercado mayorista, el dólar también alcanzó un máximo histórico: subió $5,50 y cerró a $1.565.