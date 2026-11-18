Hace unos años, el mapa de acuerdos comerciales de la Argentina tenía casi todos sus casilleros en blanco. Hoy, con la mirada puesta en las diez mayores economías del planeta, el consultor en comercio exterior Gustavo Scarpetta lo dibuja con semáforos: verde donde hay acuerdo vigente, amarillo donde se negocia o se inició la negociación. Hay mucho de ambos colores y casi nada en blanco. En el Comex Day, organizado por la Cacec y la Agencia ProCórdoba, su mensaje fue claro: abrir mercados es solo la mitad del trabajo. "El acuerdo lo tengo que ir a vender", resumió.

Scarpetta ubicó en tres factores lo que, a su juicio, más pesa sobre quien quiere exportar: los derechos de exportación, la burocracia exportadora y los pocos acuerdos comerciales. Sobre la burocracia fue gráfico: en un mundo donde casi nadie mueve un cheque en papel, todavía se mueven papeles para liberar una mercadería en la aduana. "Todo movimiento de papel es tiempo y todo tiempo es costo", dijo.

El resultado, según planteó, se ve en la cantidad de empresas: las exportadoras pasaron de unas 15.000 a unas 9.000, y muchas pymes se fueron del mercado. Algunas vuelven ahora porque el mercado interno está flojo. Pero advirtió que exportar como salida de emergencia rara vez funciona: la exportación hay que programarla y pensarla antes, no improvisarla cuando el consumo local se enfría.

El mapa de acuerdos: de la Unión Europea a Singapúr

El acuerdo Mercosur–Unión Europea es el más conocido. Según la presentación del economista Diego Coatz, rige de manera provisional desde el 1 de mayo de 2026 y elimina más del 90% de los aranceles. Pero Scarpetta pidió no perder de vista el resto. Mencionó los acuerdos con Suiza y Noruega, el de Singapur (el primero del Mercosur con un país del sudeste asiático, y puerta de entrada a la región), y los vigentes con Egipto, Israel e India. Coatz sumó el acuerdo recíproco con Estados Unidos del 5 de febrero de 2026, que dejó 1.675 productos sin arancel recíproco y una cuota de 100.000 toneladas de carne, aunque el acero y el aluminio siguen con 50%.

La advertencia de Scarpetta fue que firmar no alcanza: de todos esos acuerdos, dijo, solo el intercambio con Israel y con la Unión Europea crece; en los demás, la curva está plana. Su pedido fue hacer "doble click" en cada uno para entender por qué no se aprovechan.

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Lo que viene es una segunda ola. Están en negociación Japón, Canadá e Indonesia, que él describió como tres acuerdos superimportantes: economías grandes, o con unos 300 millones de habitantes en el caso indonesio. En la agenda que mostró Coatz figuran también Emiratos Árabes, México, Panamá y El Salvador. Scarpetta aclaró que no lo decía en clave oficialista: buena parte de este avance, sostuvo, se explica más por la estrategia de apertura de Lula y Brasil dentro del Mercosur que por iniciativa argentina. Y recordó que "hay que sembrar" árboles cuya sombra uno quizá no vea: las economías que lideren en 2050 están hoy en ese mapa.

Dónde crece la demanda

La geografía del consumo se está corriendo hacia el este. Seis de cada diez personas del mundo viven entre Turquía y Japón, y para 2030 la mitad de las importaciones mundiales estará en Asia. No se trata solo de futuro: según Scarpetta, Vietnam crece a razón de 20% anual como destino de las exportaciones argentinas e Indonesia compra 57% más que el año pasado. A esos mercados suma Perú, un destino que calificó de importante para Córdoba, y la propia Unión Europea, donde ya empiezan a verse oportunidades concretas.

El contexto global acompaña. Yanina Lojo mostró que, con un mundo que prioriza la resiliencia y la diversificación de proveedores, los compradores buscan un segundo socio confiable. Coatz calculó que el nearshoring (acercar proveedores a Estados Unidos y Europa) podría sumar unos US$4.500 millones de exportaciones argentinas, una cifra que describió como "tímida" y que subiría a unos US$5.800 millones si los fletes fueran 10% más baratos. Con Brasil, el potencial conjunto ronda los US$13.500 millones, 67% del total sudamericano.

Qué significa para Córdoba

Las presentaciones no listaron productos cordobeses uno por uno, pero marcaron dónde está el espacio para el entramado industrial de la provincia. Coatz planteó la pregunta de cómo "llevar Vaca Muerta a Córdoba": que la demanda de energía y minería se traduzca en pedidos para empresas metalmecánicas y de línea blanca, y que esa experiencia sirva de plataforma para vender tecnología y equipos a otros países. Las proyecciones del Ministerio de Economía que citó hablan de US$75.000 millones de exportaciones netas de energía y minería en 2035.

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Lojo agregó la lógica de la integración: una pyme que entra como proveedora de una cadena que ya exporta gana certificaciones, trazabilidad y experiencia para internacionalizarse, y su ventaja frente a un competidor asiático no es el precio sino el conocimiento del mercado y la posventa. Coatz también puso sobre la mesa que el país puede ofrecerse como "proveedor confiable", lejos de los conflictos, con energía, producción de alimentos y capacidad industrial.

Las herramientas para exportar insumos. Scarpetta dedicó la parte final a tres instrumentos que, dijo, el mundo usó para promover exportaciones: la importación temporaria, las zonas francas y las zonas de preferencia de exportación. En la Argentina, apenas 9% de las exportaciones usa importación temporaria, muy por debajo de otros países, que la emplean para integrar insumos importados en productos de exportación: Suiza, ejemplificó, exporta chocolate porque puede importar cacao.

Sobre las zonas francas, planteó que la ley vigente, de 1994, fue en buena medida un "copiar y pegar" de modelos que funcionaron en Chile o Perú, y que hace falta una norma más activa y lógica. Recordó que el Gobierno abrió recientemente estos regímenes a otros sectores, pero que aún quedan temas pendientes, como la distribución de stock y la instalación de una fábrica dentro de una zona franca.

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La conclusión de Scarpetta fue que la Argentina necesita más acuerdos, pero sobre todo más exportadores. La agenda que dejó para las empresas cordobesas es concreta: mirar a fondo los acuerdos ya firmados y ver cuáles se están usando, ponerle foco a los mercados asiáticos que ya compran más, planificar la exportación antes de necesitarla y exigir menos papeles y más herramientas para integrar insumos. El mapa se está llenando de verde. Falta que la góndola lo acompañe.